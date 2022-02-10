Камила Валиева не отстранена от личного турнира. Но провокация может сработать

Камиле Валиевой 15 лет. Она обладательница всех действующих трёх рекордов в фигурном катании - в короткой и произвольной программе, а также по сумме баллов Фото: Александр Козик

В фигурном катании продолжает раскручиваться скандал вокруг допинг-пробы Камилы ВАЛИЕВОЙ. Официальных данных от Всемирного антидопингового агенства (WADA), Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного союза конькобежцев (ISU) так и не поступило. Но российская фигуристка была допущена на тренировку, а это значит, что от участия в личном турнире она не отстранена.

Напомним, Камила Валиева в составе сборной России завоевала золотую медаль на олимпийском командном турнире в Пекине. Однако церемонию награждения фигуристов организаторы отложили. Издание Inside The Games со ссылкой на свои источники сначала сообщила, что допинг найден у кого-то в российской команде, а вечером 9 февраля назвало имя и препарат – якобы в декабрьской пробе Камилы Валиевой нашли микродозу препарата триметазидин.

Триметазидин, как и уже хорошо известный всем мельдоний, входит в список запрещённых. Вне спорта его назначают пациентам с проблемами сердца. Специалисты отмечают, что это так называемый «аптечный допинг», так как напрямую препарат не влияет на спортивный результат.

Тем не менее несколько спортсменов уже имели проблемы из-за маленьких доз этого препарата. К примеру, российская бобслеистка Надежда Сергеева. Триметазидин обнаружили в её пробе во время Игр в Пхёнчхане в 2018-м. Разбирательства шли семь месяцев, остановились на версии, что запрещённое вещество скорее всего содержалось в каплях для носа. При этом результаты спортсменки на Олимпиаде были аннулированы.

Поэтому перспектива, мягко говоря, не радостная. На кону золото в командном турнире, предполагаемая медаль Камилы Валиевой в личных соревнованиях. И если проба декабрьская – под вопросом победа Камилы Валиевой на январском чемпионате Европы. Но, ещё раз: официально информация о допинге нашей фигуристки до сих пор никем не была подтверждена.

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс вчера на утренней пресс-конференции в Пекине ответил на вопрос о ситуации с допинг-тестом россиянки так: «Я не буду комментировать слухи на эту тему. Возникли определённые юридические ситуации, но комментировать это неуместно. Потенциальный случай обнаружения допинга – спекуляция. Я не буду говорить, кто ведёт дело. Это юридический момент, работа идёт. Что касается информации о церемонии награждения, это тоже слухи. Нужно проявить терпение».

Если это действительно только слухи, то для чего они нужны и кто их распускает? Вся информация о возможном допинге пока исходит только от Inside The Games. Это британское интернет-издание, открытое в 2005 году и специализирующееся на освещении Олимпийских игр. Надо ли говорить, что до скандала в фигурном катании в России об этом СМИ мало кто слышал.

Inside The Games, конечно, вполне оправдали своё название – инсайдами, и вправду очень громкими. Вот только ни одного своего источника они пока не указали, что ставит под большое сомнение всё, о чём они пишут. Масла в огонь в Твиттере подлил сам главный редактор этого СМИ Дункан Маккей после вчерашней пресс-конференции: «Странно, но приятно слышать все эти вопросы про положительный тест на допинг на брифинге, а не про положительные тесты на ковид. Обнадеживающе. Как будто мир возвращается к нормальной жизни».

Назвать нормальной жизнью то, что сейчас происходит с нашими фигуристами, крайне сложно. Спортсмены находятся под невероятным давлением, а большинству из них ещё предстоит соревноваться. И это, пожалуй, главная цель (помимо желания прославиться) тех, кто затеял шумиху.

В тему Вчера в Пекине были разыграны медали в мужском одиночном катании. Победу одержал американец Нэйтан Чен (332,60), следом за ним расположились два японца – серебро у Юмы Кагиямы 310,05, бронзу завоевал Шома Уно (293).Лучшим из россиян стал Евгений Семененко, он занял итоговое восьмое место (274,13). Олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк на 15-й позиции (248,82). Андрей Мозалёв стал 19-м (233,33).Завтра, 12 февраля, в борьбу в личном турнире вступят представители танцев на льду.