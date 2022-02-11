Официально: проба Камилы Валиевой дала положительный результат

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Международное агентство тестирования (ITA) выступили с официальным заявлением по ситуации с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. В официальном релизе говорится, что проба, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин.

Положительная допинг-проба Камилы Валиевой была взята во время чемпионата России по фигурному катанию. Проба была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Аккредитованная ВАДА лаборатория в Стокгольме сообщила, что 8 февраля 2022 года в образце был получен отрицательный аналитический результат (AAF) для неуказанного запрещенного вещества триметазидина (классифицированного как S4. Гормональные и метаболические модуляторы в соответствии с Запрещенным списком Всемирного антидопингового кодекса). После этого спортсмен был временно отстранен.

Однако 9 февраля спортсмен оспорил наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, в тот же день состоялось слушание по этому делу.

Вечером 9 февраля 2020 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Но Международный олимпийский комитет намерен обжаловать решение в CAS (Спортивный арбитражный суд).

"В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев, РУСАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде".

МОК воспользуется своим правом на подачу апелляции и не будет ждать мотивировочной части решения РУСАДА, поскольку решение необходимо принять до следующего соревнования, – говорится в релизе ITA.

Поэтому выездная панель CAS должна рассмотреть дело Камилы Валиевой до начала личного турнира фигуристок - с короткой программой спортсменки выступят 15 февраля.