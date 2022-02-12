Фото: Александр Козик

Сегодня в Пекине продолжились соревнования в фигурном катании. В личном турнире на лёд вышли танцевальные дуэты. Первое место по итогам ритм-танца занимает французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с мировым рекордом (90,83). На второй позиции – россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,85). Третьи – американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (87,13). Ещё один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин идут на четвёртой позиции позиции (84,09). Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 13-е (71,66).

Первыми из наших на лёд вышли Диана Дэвис и Глеб Смолкин, для них это дебютная Олимпиада. Фигуристам удалось сделать хороший прокат, но всё-таки у судей были небольшие претензии, поэтому максимальную для себя оценку молодому дуэту получить не удалось, их баллы – 71,66. Но пара с большим запасом квалифицировалась с произвольный танец.

У Александры Степановой и Ивана Букина очень непростые отношения с Олимпиадами. В Южную Корею по непонятной причине не был приглашён Иван. В этот раз ребята приехали в Пекин всего лишь за два дня до ритм-танца, партнёрша болела. Но это не помешало им сегодня блестяще исполнить свою программу. Судьи тоже не стали сильно придираться, как бывало с этим дуэтом, поставив Александре и Ивану 84,09 балла.

Для Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона победа на этой Олимпиаде – более чем принципиальна. Напомним, к Пхёнчхану четыре года назад французская пара подошла в статусе лидеров, но золотая медаль буквально ускользнула из их рук – в ритм-танце у партнёрши расстегнулось платье, выступить на должном уровне не получилось, и чемпионами стали канадцы.

В этом году Габриэла и Гийом соревновались только на этапах Гран-при, они решили не ехать в Таллин на чемпионат Европы. Но уже на этапах Гран-при их ритм-танец был оценён очень и очень высоко, увидели мы это и сегодня. Французы, конечно, волновались, это было видно, не обошлось без мелких помарок, однако общая оценка оказалась очень большой - 90,83. И это мировой рекорд.

Следом за французами на лёд предстояло выходить российской паре Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Наш дуэт является победителем последнего чемпионата мира. Но в командном турнире в ритм-танце партнёр допустил ошибку на выкрюке, поэтому сегодня им нужно было кататься максимально внимательно. Что Виктория с Никитой и сделали. Их оценка сегодня – 88,85. И это личный рекорд российского дуэта.

Что касается американцев, которые выступали следом – Мэдисон Чок и Эван Бейтс, то с ними нервы сыграли злую шутку, была ошибка, одна из них у партнёрши на паттерн-секции – довольно значительная. Оценка американцев за ритм-танец – 84,14. И это буквально на несколько сотых больше Александры Степановой и Ивана Букина.

Американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью в командном турнире в ритм-танце обходили Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, правда, наши катались с серьёзной ошибкой. Сегодня прокат фигуристов из США был не таким блестящим, как в команднике, хотя баллы сегодня они получили выше, чем на старте Игр - 87,13.

Борьба продолжится в произвольном танце 14 февраля. Начало в 4:15 по московскому времени.