Фото: Александр Козик

Сегодня в Пекине фигуристы разыграли медали в танцах на льду. Золото выиграла французская пара Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (226,98). Серебро завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (220,51). Бронза у американцев Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (218,02). Ещё один российский дуэт Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место (205,07). Диана Дэвис и Глеб Смолкин – 14-е (179,82).

Александра Степанова и Иван Букин после ритм-танца занимали очень высокое пятое место, обойдя всех тех кого и должны были обыгрывать, судьи наконец-то оценили их по достоинству. Но вот в произвольном танце случилась очень неприятная ошибка. Пара очень сильно начала свою программу, но перед заключительной дорожкой шагов, прямо перед арбитрами, во вращении, на кораблике у Александры съехало ребро конька. И это стоило им нескольких позиций в турнирной таблице, их баллы за произвольный танец – 120,98.

Напомним, что для этого дуэта нынешняя Олимпиада – дебютная.

Следом за россиянами на лёд вышли американцы Мэдисок Чок и Эван Бейтс, которые занимали после ритм-танца четвёртое место. И если в ритм-танце парой была допущена серьёзная ошибка, то сегодня они были практически безупречны. Это и отметили судьи большими баллами – 130,63.

Следом за россиянами на лёд вышли американцы Мэдисон Хаббел и Закари Донохью. После ритм-танца они находились на третьей позиции, получив очень большие баллы.

Сегодня они, конечно, выходили бороться за медаль, и отнюдь не бронзовую, поскольку готовы были соперничать с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым. Мэдисон и Закари выдали потрясающий прокат, катались наотмашь. Но при этом всё-таки была допущена ошибка – партнёр передержал поддержку, за что с дуэта сняли балл штрафа. Напомним, ровно такая же ошибка была у нашей пары в командном турнире. Баллы американцев за произвольный танец 130,89.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выходили сегодня сражать за золото. Напомним, пара является действующими чемпионами мира, и катались они подстать своему статусу. Судьи немного придрались к дорожке шагов в исполнении Никиты, но это было совсем не значительно по баллам.

Их оценку за произвольный многие в нашей стране ждали, затаив дыхание. 131,66 - и это означало, что они уже точно с серебром Игр.

Оставался лишь произвольный танец многолетних лидеров в этом виде фигурного катания - Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. После их выступления было видно, что по технической оценке практически на три балла французы превзошли наш дуэт. А это означало только то, что Пападакис-Сизерон со второй попытки выиграли Олимпийские игры. 136,15 - с мировым рекордом.