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14 февраля 2022, 11:07

САS допустил Камилу Валиеву к Олимпиаде

Камила Валиева продолжит выступать на Олимпиаде. Фото: Александр Козик

Камила Валиева продолжит выступать на Олимпиаде. Фото: Александр Козик

Российская фигуристка Камила Валиева продолжит выступление на Олимпийских играх в Пекине. Такое решение сегодня озвучил Спортивный арбитражный суд.

15 февраля Камила Валиева выступит в короткой программе в женском одиночном фигурном катании. 17 февраля будет произвольная программа.

"Специальное подразделение CAS отказывается наложить временное отстранение на российскую фигуристку Камилу Валиеву", — говорится на сайте суда. Решение принято с учётом статуса спортсменки "защищённой персоны" (ей меньше 16 лет, в таких случаях в допинговых делах особое внимание уделяется действиям её окружения) и особого подхода к ним.

Напомним, что 7 февраля 15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командном турнире. Однако церемония награждения пока не состоялась из-за допинг-скандала. Позднее стало известно, что проба, взятая у Камилы Валиевой 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин.

Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на юную фигуристку, которое было оспорено. Однако в CAS поступили апелляции на это решение от Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев. Накануне состоялись слушания по делу. Сегодня стало известно, что апелляции не удовлетворены. При этом CAS видит серьёзные проблемы в связи с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста Камилы Валиевой

Областная газета Свердловской области

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