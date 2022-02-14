Олимпийские игры-2022. Женщины. Короткая программа. Фигурное катание. Прямая трансляция

Фото: Александр Козик

Завтра в Пекине стартует женский одиночный турнир по фигурному катанию. На лёд с короткой программой выйдут девушки, российскую команду представляют Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева. Да, сегодня стало известно, что Камила примет участие в личном турнире, поскольку CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по делу нашей фигуристки.

Трансляция начнётся в 13:00 по московскому времени.

Что касается дела Камилы Валиевой, то, напомним, в составе сборной России она завоевала золотую медаль на олимпийском командном турнире в Пекине. Однако церемонию награждения фигуристов организаторы отложили. Издание Inside The Games со ссылкой на свои источники сначала сообщила, что допинг найден у кого-то в российской команде, а вечером 9 февраля назвало имя и препарат – якобы в декабрьской пробе Камилы Валиевой нашли микродозу препарата триметазидин. 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) выступили с официальным заявлением по ситуации с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. В релизе говорится, что проба, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. Также стало известно, что 9 февраля спортсменка оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, в тот же день состоялось слушание по этому делу. Вечером 9 февраля 2020 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в тренировках на зимних Олимпийских играх в Пекине. Однако в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев, РУСАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) имели право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде. Что они и сделали. И решение о дальнейшей судьбе Камилы Валиевой было принято сегодня утром. «Специальное подразделение CAS отказывается наложить временное отстранение на российскую фигуристку Камилу Валиеву», — говорится на сайте суда. Решение принято с учётом статуса спортсменки «защищённой персоны» (ей меньше 16 лет, в таких случаях в допинговых делах особое внимание уделяется действиям её окружения) и особого подхода к ним». При этом CAS видит серьёзные проблемы в связи с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста Камилы Валиевой.

Камила ВАЛИЕВА (15 лет, родилась в Казани. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

Фото: Александр Козик

В начале нынешнего сезона Камила стала обладательницей двух мировых рекордов – на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy Камила в произвольной программе превзошла результат Александры Трусовой (166,62), набрав 174,31 балла, а по сумме побила рекорд Алёны Косторной (247,59), получив 249,24 балла.

(166,62), набрав балла, а по сумме побила рекорд (247,59), получив балла. На этапе Гран-при в Канаде Камиле Валиевой удалось обновить собственные рекорды – в произвольной программе она исполнила тройной аксель, два четверных тулупа и четверной сальхов. За свой прокат «Болеро» фигуристка получила 180,89 балла и в сумме – 265,08. Естественно, канадский этап Камила выиграла.

и в сумме – Естественно, канадский этап Камила выиграла. На Rostelecom Cup Камила обновила мировой рекорд в короткой программе (87,42) , и в произвольной (185,29) .

, и в произвольной . На чемпионате России в Санкт-Петербурге Камила оказалась безоговорочным лидером. Затем она закрепила успех на чемпионате Европы в Таллине. Короткую программу на ЧЕ Камила выиграла с мировым рекордом – 90,45.

В арсенале Камилы – сразу несколько элементов ультра-си: тройной аксель, четверной тулуп и четверной сальхов. Она стала первой девушкой, исполнившей на Олимпиадах прыжки в четыре оборота.

Короткую программу Камила Валиева в этом сезоне катает под In Memoriam (Кирилл Рихтер), произвольную – «Болеро» (Морис Равель).

Александра Трусова (17 лет, родилась в Рязани. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

Фото: Александр Козик

Александра Трусова серебряный призёр прошедшего чемпионата страны. Также у этой фигуристки есть бронза чемпионата Европы (2020) и бронза чемпионата мира (2021), бронза ЧЕ-2022.

В сентябре на контрольных прокатах в Челябинске Александра приземлила пять четверных прыжков. Однако перед Гран-при в Америке Трусова получила травму ноги и была вынуждена пропустить ещё один этап, из-за чего не прошла в финал мировой серии.

К чемпионату России Александра восстановилась, исполнила четыре четверных в произвольной программе и тройной аксель в короткой. А на чемпионате Европы зашла на 4 четверных, три из которых были приземлены успешно.

Короткую программу Александра катает под музыку из кинофильма «Фрида»: Benediction And Dream by Elliot Goldenthal, performed by Lila Downs; Solo tu by Elliot Goldenthal; Alcoba Azul by Elliot Goldenthal.

Анна Щербакова (17 лет, родилась в Москве. Тренируется в «Самбо-70», отделение «Хрустальный», Москва).

Фото: Александр Козик