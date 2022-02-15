Фото: Александр Козик

В Пекине стартовал женский одиночный турнир по фигурному катанию. По итогам короткой программы первое место занимает россиянка Камила Валиева (82,16), вторая – Анна Щербакова (80,20, на третьей позиции японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова расположилась на четвёртом месте (74,60).

Все три российские спортсменки выступали в финальной разминке. Первой из наших на лёд вышла Камила Валиева. Передать - какое напряжение пережила эта фигуристка, просто не возможно. Только вчера стало известно, что Камила примет участие в личном турнире, поскольку CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU по делу нашей фигуристки.

И конечно, эта нервотрёпка отразилась на выступлении россиянки – она потеряла равновесие при исполнении тройного акселя, но не упала, а только задела руками лёд. Сольный тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп Камила сделала без ошибок. Её оценка – 82,16 балла.

Александра Трусова тоже зашла на тройной аксель, но опять упала с этого прыжка. Остальные элементы были выполнены хорошо. Баллы россиянки - 74,60.

Анна Щербакова сегодня не допустила не единой ошибки, откатав свою программу на одном дыхании: двойной аксель, сольный тройной флип и каскад тройной лутц-тройной тулуп. От судей она получила очень высокие баллы – 80,20.

Завершала выступления в короткой программе японка Каори Сакамото. Ей нужно было катать свою программу очень чисто, чтобы вступить в конкуренцию с фигуристками из нашей страны. И японке это удалось: двойной аксель, сольный флип, тройной лутц-тройной тулуп. Почти безупречно. И невероятно большая оценка - 79,84. Это позволило Сакамото опередить по итогам короткой программы Александру Трусову.

Но главная борьба впереди – произвольная программа состоится 17 февраля, старт в 13:00 по московскому времени.