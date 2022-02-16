Олимпийские игры-2022. Женщины. Произвольная программа. Фигурное катание. Прямая трансляция

Фото: Александр Козик

В Пекине будут разыграны медали в женском одиночном турнире по фигурному катанию. По итогам короткой программы первое место занимает россиянка Камила Валиева (82,16), вторая – Анна Щербакова (80,20), на третьей позиции японка Каори Сакамото (79,84). Александра Трусова расположилась на четвёртом месте (74,60).

Трансляция начнётся в 13:00 по московскому времени.

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ISU позволил 25 фигуристкам выступить в произвольной программе Олимпиады, поскольку Камила Валиева вошла в топ-24 в короткой программе.

Результат женского одиночного турнира будут считать предварительным, пока не идёт разбирательство по делу россиянки.

Церемонии награждения в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине не будет, если в тройку призёров попадёт Валиева

Церемонию награждения призёров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине проводить не будут.

Что касается дела Камилы Валиевой, то, напомним, в составе сборной России она завоевала золотую медаль на олимпийском командном турнире в Пекине. Однако церемонию награждения фигуристов организаторы отложили. 11 февраля Международное агентство тестирования (ITA) выступили с официальным заявлением по ситуации с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. В релизе говорится, что проба, взятая 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин.

Также стало известно, что 9 февраля спортсменка оспорила наложение временного отстранения в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА, в тот же день состоялось слушание по этому делу. Вечером 9 февраля 2020 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в тренировках на зимних Олимпийских играх в Пекине. Однако в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев, РУСАДА и Международный олимпийский комитет (МОК) имели право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде. Что они и сделали.

И решение о дальнейшей судьбе Камилы Валиевой было принято сегодня утром.

«Специальное подразделение CAS отказывается наложить временное отстранение на российскую фигуристку Камилу Валиеву», — говорится на сайте суда. Решение принято с учётом статуса спортсменки «защищённой персоны» (ей меньше 16 лет, в таких случаях в допинговых делах особое внимание уделяется действиям её окружения) и особого подхода к ним».

При этом CAS видит серьёзные проблемы в связи с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста Камилы Валиевой.