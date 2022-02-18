Страсти по олимпийскому золоту

Фото: Александр Козик

В Пекине на финишную прямую выходят XXIV зимние Олимпийские игры. Пожалуй, всё, что было на Играх до произвольной программы в женском одиночном фигурном катании, ушло в тень. Столь драматичной получилась развязка.

В последние годы фигурное катание в нашей стране, да и во многих других, не нуждалось в дополнительном пиаре: всегда высокие рейтинги, огромное количество болельщиков, аншлаги на соревнованиях любого уровня. Но пекинская Олимпиада взвинтила градус интереса к этому виду спорта до немыслимых показателей. Да, мы переживаем абсолютно за всех спортсменов на этих Играх, но от фигурного блокбастера оторваться не получается ни на день.

Сначала такая напряжённая борьба в командном турнире, потом сообщение о допинге Камилы Валиевой и вот теперь, когда, вопреки ожиданиям, медали в женском виде были розданы, удовлетворения нет ни у кого – ни у зрителей, ни у чиновников-обвинителей, ни у тренеров, ни у спортсменов.

Теперь по порядку. Первой из наших на лёд в произвольной программе выходила Александра Трусова. «Русской ракетой» её прозвали не просто так. Эта девушка – рекордсменка Книги Гиннесса, обладательница не одного мирового рекорда, фигуристка, первой начавшая внедрять четверные прыжки в женском катании. Все остальные были после: и новая олимпийская чемпионка Анна Щербакова, и уже легендарная Камила Валиева, и многие другие (многие – в нашей стране).

Те, кто присоединились к фигурнокатательным страстям недавно, справедливо спросят: так почему же «русская ракета» в короткой программе приземлилась только на четвёртом месте? Ответ и прост, и странен одновременно. Александра во что бы то ни стало пытается прыгнуть тройной аксель. Прыжок, не получившийся у неё ни на одном соревновании. И вместо того, чтобы подстраховаться и чисто откатать короткую программу, не отстав по баллам от лидеров, максималистка Трусова с упорством заходит на проклятый аксель и, конечно, с него падает.

В произвольной программе Александра тоже ставит себе задачу максимум: пять четверных прыжков. Все уже знают, что это мужской контент – не только по количеству, но и по сложности выбранных элементов: только вдумайтесь, во второй части проката (мужчины так не рискуют) она исполняет два самых сложных четверных прыжка – два лутца!

Мне посчастливилось вживую видеть первый триумф Александры Трусовой. В сентябре 2021 года, на контрольных прокатах в Челябинске, фигуристка безошибочно исполнила пять четверных прыжков. Буду ли я после этого когда-то болеть за какую-либо другую, пусть и российскую, фигуристку? Нет, потому что я видела невероятное.

И повторить этот успех Александре удалось только на главном старте её жизни. С первого, буквально вколоченного в пекинский лёд четверного флипа, было понятно: она не дрогнет, сейчас Трусова удивит весь мир. Оценка за произвольную – 177,13. Осталось только дождаться, что покажут подруги по команде.

Анна Щербакова, уже зная, что сотворила на льду Александра, вышла и выдала свой прокат жизни: два четверных флипа, всё изящество и мастерство конька. Оценка за произвольную – 175,75. Она уступила Александре 1,38 балла. И вот где проклятый аксель Трусовой дал о себе знать – по сумме баллов за две программы Анна Щербакова вышла на первое место.

Пусть сейчас со мной многие не согласятся, но выступление Камилы Валиевой было уже формальностью. Её убивали допинговым скандалом, и это не могло не отразиться на прокате с такими сложными элементами. Каждое следующее падение в произвольной программе многие переживали как личную боль. В какой-то момент захотелось просто закрыть глаза и не видеть. Не видеть, как вдребезги разбилась мечта этой гениальной фигуристки. Судьи поставили её на четвёртое место, вслед за японкой Каори Сакамото, которая не владеет ни одним элементом ультра-си.

А будь у Камилы медаль, с большой долей вероятности те, кто обвинил её в допинге, добивались бы аннулирования результата.

После прокатов все ждали цветочную церемонию, а она затягивалась. Чуть позже мир облетит видео, где Александра Трусова кричит: «Я ненавижу этот спорт, ненавижу его. У всех есть золотая медаль и только у меня нет!» Саша была уверена, что как только она прыгнет свои фантастические пять четверных, победит. Этого не случилось. Выиграла Анна Щербакова, у которой контент был составлен очень аккуратно – без особого риска (в короткой она отказалась от каскада тройной лутц – тройной риттбергер, в произвольной – от четверного лутца). Трусова не отказалась ни от чего, вот только судьи это не оценили.

Александра плакала на пьедестале, на фотосессии, на пресс-конференции. Журналистам она сказала, что, конечно, кричала про ненависть к спорту на эмоциях, и о том, продолжать ли карьеру, она хорошенько подумает. Но мы-то понимаем: максималисты так просто не сдаются и на серебряной медали не останавливаются – думаю, все помнят Евгения Плющенко на сочинских Играх.

Вопрос теперь только в том, как выдержать всё, что случилось, тренеру этих потрясающих фигуристок Этери Тутберидзе. Она пережила небывалый ажиотаж на Играх-2014 с Юлией Липницкой, выдержала скандал после Пхёнчхана, где золото делили Алина Загитова и Евгения Медведева. Теперь ей предстоит вынести допинговую историю Камилы Валиевой и трагедию Александры Трусовой, которой ещё и не дали шанс выступить в командном турнире и которая это никогда не простит.