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Спорт / Фигурное катание
28 февраля 2022, 17:52

Фигуристка Вероника Яметова победила в финале Кубка России

Вероника Яметова.

Вероника Яметова. Скриншот трансляции Первого канала

В Саранске завершились соревнования в рамках финала Кубка России по фигурному катанию. Первое место в категории «мастера спорта» заняла представительница Свердловской области Вероника ЯМЕТОВА.

Вероника Яметова поднималась на пьедестал на обоих этапах Кубка России – в Сызрани она была 2-й, следом за Елизаветой Туктамышевой, в Сочи заняла третье место, получив возможность выступить в решающей стадии турнира.

В финале Кубка России Вероника Яметова захватила лидерство ещё в короткой программе, набрав очень высокие баллы – 70,70. В произвольной свердловчанка тоже не допустила ни одной ошибки, что позволило ей одержать победу с большим запасом (139,77 балла за произвольную программу, а в сумме – 210,47, что почти на 25 баллов больше, чем у ближайшей соперницы).

Ещё одна свердловчанка Валерия Ларионова заняла в финале Кубка России восьмое место.

Обе спортсменки – и Вероника Яметова, и Валерия Ларионова занимаются в екатеринбургской СШ №8 «Локомотив» у тренеров Елены ЛевковециВладимира Гнилозубова.

Областная газета Свердловской области

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