Елена Левковец: «С каждым прокатом Вероника Яметова становится взрослее»

Тренер Владимир Гнилозубов и Вероника Яметова радуются успешному выступлению и заслуженной оценке. Фото: скриншот трансляции «Первого канала»

В Саранске состоялся финал Кубка России по фигурному катанию. В категории «Мастера спорта» победу одержала 14-летняя представительница Свердловской области Вероника ЯМЕТОВА. Спортсменка занимается в екатеринбургской СШ №8 «Локомотив» у тренеров Елены ЛЕВКОВЕЦ и Владимира ГНИЛОЗУБОВА. «Областная газета» поговорила с Еленой Арнольдовной о перспективах ученицы, сложной ситуации в сфере спорта и увеличении возрастного ценза в турнирах по фигурному катанию.

– За полчаса до нашего разговора Международный союз конькобежцев объявил о том, что не допускает российских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Это чемпионаты мира, Европы, этапы Гран-при. И вообще, начало года для фигурного катания выдалось крайне непростым, в том числе из-за скандала на Олимпиаде. Вы напуганы происходящим? Я имею в виду тренеров, родителей, самих спортсменов. Или стараетесь не обращать на это внимания?

– Конечно, мы все расстроились из-за Олимпиады. Потому что, действительно, очень жаль нашу команду. Как мы тут радовались, когда они выиграли!.. Если говорить о нынешней политической ситуации, то нас, в регионах, это пока не касается. И наверняка не коснётся. Главное, чтобы сохранили соревнования и в области, и в России, и за рубежом. Хотя вот от международных турниров нас уже отстраняют. Но в любом случае паники нет, мы работаем, как и раньше, больше ничего сделать не можем.

Елена Левковец является заслуженным тренером РФ, судьёй высшей категории всероссийских соревнований. Также Елена Арнольдовна – первый тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Фото: Алексей Кунилов

«В произвольную Вероника вложила всю душу»

– Давайте тогда как раз перейдём к хорошему, а именно к результатам вашей спортсменки Вероники Яметовой. Первый крупный успех случился в декабре прошлого года, на чемпионате России, где Вероника при высочайшей конкуренции заняла место в десятке. Что за эмоции вы тогда испытали?

– Во время проката Вероники эмоций не было абсолютно, кроме внутреннего напряжения. Потом знакомые говорили, что мы с Владимиром Юрьевичем стояли у бортика с такой осанкой – как два столба, как две берёзы. На самом же деле мы держали кулачки, посылали Веронике свои импульсы. Но короткая программа ей не совсем удалась, потому что она немножко запереживала. Ведь с таким количеством зрителей мы не катались из-за пандемии уже два года. И тут первый раз за долгое время собирают полный зал, конечно, 14-летняя девочка немножко испугалась. Мне так кажется. А на произвольную программу она уже вышла, чувствуя зал, зная, чего ждать. Плюс терять ей особо было нечего. Нужно было просто показать себя. В произвольную программу Вероника вложила всю душу. Как, кстати, и в прошедшем финале Кубка России, где она здорово откатала уже обе программы. Вообще, с каждым прокатом она становится взрослее, именно по программам. Всё больше чувствует музыку.

– В финале Кубка России Вероника Яметова получила рекордную для себя оценку – 210,47. Это почти на 25 баллов больше, чем у ближайшей соперницы. Можно ли сказать, что яркое выступление на чемпионате России добавило уверенности и помогло в подготовке к турниру в Саранске?

– Особого эмоционального взрыва после чемпионата России не было. Мы продолжили готовиться в обычном режиме. И у нас был ещё один старт в январе – в Кирове прошли межрегиональные соревнования УрФО и ПФО (старший возраст) – отборочный турнир на первенство России. Там Вероника тоже заняла первое место, а ещё одна наша спортсменка –Валерия Ларионова – стала шестой. На первенство могли отобраться семь лучших участниц, поэтому наши фигуристки получили эти путёвки в Великий Новгород, турнир запланирован на апрель. Получается, всё время мы держали их в рабочей форме, не давали расслабиться.

«Когда Тара Липински в 15 лет выиграла Олимпиаду, о возрастном цензе не думали»

– Вы уже упомянули Валерию Ларионову, насколько понимаем, финал Кубка России – был первый её турнир такого уровня (заняла итоговое восьмое место).

– Да, Валерии 16 лет. Когда она была помладше, выступала и на зональных соревнованиях, и на первенствах страны. Но в связи с тем что у неё был переходный возраст, в плане результатов Валерия оказалась немного в тени. Сейчас всё восстановилось, и она получает удовольствие от катания. Снова приходят успехи. Главное, что она не бросила, что продолжает кататься. И в финале Кубка России у Валерии получилось показать себя с лучшей стороны.

Валерия Ларионова. Фото: Скриншот трансляции Первого канала

– В начале февраля Совет Международного союза конькобежцев поддержал поднятие возрастного ценза в фигурном катании. Многие в нашей стране негативно восприняли эту новость, но ведь для большинства спортсменок это мотивация, чтобы оставаться в спорте дольше.

– С одной стороны, это даже и плюс. Но раньше, когда та же Тара Липински в 15 лет выиграла Олимпийские игры, никто о возрастном цензе не думал. Когда Юлия Липницкая стала чемпионкой, начали поговаривать, и пошло по нарастающей. У России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, и наверное, кому-то это не нравится.

Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше. В 16–17 лет это уже созревшие спортсменки. Между Камилой Валиевой и Вероникой Яметовой разница – год, но их нельзя сравнивать. Одна уже совсем взрослая, а другая ещё маленькая. Все же разные.

– В категории «младшие» в финале Кубка России фигуристки Софья Акатьева и Аделия Петросян (группа Этери Тутберидзе) набрали баллы не намного, но больше, чем Вероника Яметова. В этом случае возрастной ценз помог бы Веронике…

– Наверное, но я не думаю, что в данном случае корректно ставить спортсменок в один ряд. Ведь Акатьева, Петросян, Жилина – члены сборной России, а мы пока члены сборной Свердловской области. У нас разные условия для подготовки. Но уже то, что вы сравниваете, это хорошо. Значит, мы на правильном пути.

- Это не просто комплимент, я ориентируюсь на оценки, а баллы говорят о том, что сравнивать можно и нужно.

– Для нас, пожалуй, это уже результат.

– И этот результат в том числе обязывает спортсмена и его команду двигаться вперёд. Знаю, что для разучивания элементов ультра-си в регионе на данный момент нет должных условий. Но если бы Вероника Яметова владела тройным акселем, можно было бы говорить о дальнейшей конкуренции на уровне страны.

– Да, о недостатке льда мы с вами уже говорили. Проблема остаётся. Но мы всё равно стараемся учить тройной аксель. Надеемся, что в конце сезона будет побольше времени без соревнований, и мы этим займёмся плотнее. Посмотрим, как дальше дело пойдёт. Сейчас Веронике предстоит преодолеть переходный период, рост. Надеемся, что с её упорством и желанием кататься мы сможем справиться с трудностями.