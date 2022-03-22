Кубок Первого канала VS чемпионат мира

Завтра во Франции стартуют соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию. Пройдёт турнир без россиян: из-за политической ситуации спортсмены были отстранены. Но у зрителей всё же будет возможность поболеть за наших, поскольку в эти же даты в Саранске состоится Кубок Первого канала (КПК). Участие в нём примут сильнейшие фигуристы сборной, в их числе Александр ГАЛЛЯМОВ, начинавший карьеру в Екатеринбурге, и уроженка Нижнего Тагила Майя ХРОМЫХ.
Впервые Кубок Первого канала провели в прошлом году, по задумке он должен был хотя бы частично компенсировать отменённые из-за пандемии соревнования. Напомним, в прошлом сезоне Международный союз конькобежцев не стал проводить чемпионат Европы, серию Гран-при и другие старты.
В этом году Кубок Первого канала виделся уже не столь актуальным. Всё-таки совсем недавно завершилась Олимпиада, а фигуристам ещё предстояло восстановиться и подготовиться к чемпионату мира. Если бы не новости о том, что наших спортсменов на международных соревнованиях не ждут… Организаторы КПК не растерялись и перенесли турнир с начала марта на сроки проведения мирового первенства. И ещё неизвестно, какое из этих соревнований соберёт больше зрителей.
Тем более что формат нового Кубка пришёлся по душе и спортсменам, и болельщикам – он получился эмоциональным, конкурентным, а главное, зрелищным. Согласно регламенту, фигуристов топ-уровня методом жеребьёвки разделят на две команды: «Красная машина» и «Время первых». В начале соревнований будут выбраны капитаны этих сборных.
Календарь Кубка Первого канала (время уральское)
25 марта в 20:00 — прыжковый турнир
26 марта в 19:45 — короткая программа / ритмический танец
27 марта в 19:15 — произвольная программа / произвольный танец
Трансляции пройдут в эфире и на сайте Первого канала.
В первый день запланирован прыжковый турнир – основная фишка КПК, ни на каких других стартах подобного не проводится. В прошлом году призовой фонд этой части соревнований составил один миллион рублей, нынешняя сумма пока не называется. Главным украшением первого дня могла бы стать Александра Трусова с её сумасшедшим прыжковым контентом, но «русская ракета» взяла паузу до конца сезона, чтобы разобраться в себе: слишком тяжело в психологическом плане сложились для неё Олимпийские игры. Но, может, именно Александра станет одним из капитанов команд на Кубке (в прошлом году капитаны не соревновались, а выполняли скорее тренерские функции).
Камила Валиева, напротив, решила забыться от допингового скандала в работе, а ведь её контент тоже наполнен несколькими четверными прыжками и одним из самых красивых тройных акселей. В этом элементе на Кубке Первого канала с Камилой на равных посоревнуется Елизавета Туктамышева. 25-летняя фигуристка провела невероятный сезон, но всё равно не получила путёвку в Пекин. Растаяли шансы на чемпионат мира и командный ЧМ, поэтому именно КПК станет главным стартом сезона для Елизаветы.
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова тоже в деле. И если на ОИ подопечная Этери Тутберидзе несколько осторожничала, то сейчас она может показать все прыжки, которые есть в её арсенале. 15-летняя уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых могла в этом сезоне даже побороться за то, чтобы выступить на Играх, но немного не хватило – в первую очередь подвели нервы. Майя приземляла четверные тулуп и сальхов, уверены, что она зайдёт на сложнейшие элементы и на Кубке.
Справка
- Лучшая команда на Кубке Первого канала определится по олимпийской системе подсчёта баллов.
- Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.
- Прыжковый фестиваль пройдёт по принципу командного зачёта. Спортсмены будут разделены на две команды (каждая состоит из одиночников и спортивных пар), которые поборются за победу в четырёх раундах соревнований. Каждый из спортсменов исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.
- В прошлом году общий призовой фонд КПК составил 10 млн рублей.
Звёздам женского одиночного катания будут противостоять юниорки Аделия Петросян и Софья Самоделкина. Аделии 14 лет, но она уже принимала участие в чемпионате России, где исполнила самый редкий четверной прыжок – риттбергер. Софье Самоделкиной 15 лет исполнилось всего месяц назад, а на днях – на турнире «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова» Софья в произвольной программе зашла на тройной аксель и четыре четверных прыжка, включая тот же риттбергер.
В прыжковом турнире примут участие и спортивные пары – они продемонстрируют выбросы и подкруты. В Саранске зрители увидят олимпийских призёров - Анастасию Мишину - Александра Галлямова и Евгению Тарасову – Владимира Морозова, а также Александру Бойкову – Дмитрия Козловского, Дарью Павлюченко – Дениса Ходыкина.
После прыжкового фестиваля участники Кубка Первого канала будут соревноваться в короткой и произвольной программах. В мужском виде выступит в том числе Михаил Коляда, который по состоянию здоровья пропустил и чемпионат Европы, и Олимпиаду.
В танцах на льду в Саранске выступят сильнейшие российские дуэты Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.
Чемпионат мира: по облегчённой программе
- Первенство планеты по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта.
- Что касается состава участников, то ЧМ в Монпелье будет далеко не самым интересным. Во-первых, на прошлом чемпионате мира три из четырёх золотых медалей были у россиян, а во-вторых, несколько топовых спортсменов из других стран отказались ехать во Францию, поскольку все силы отдали Олимпиаде.
- Российские каналы транслировать ЧМ не будут, посмотреть турнир можно только на ютуб-канале Международного союза конькобежцев.
- Опубликовано в №49 от 23.03.2022