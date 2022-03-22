Кубок Первого канала VS чемпионат мира

Анастасия Мишина и Александр Галлямов - пока ещё действующие чемпионы мира. Без этой пары ЧМ 2022 года уж точно нельзя будет считать полноценным. Фото: Александр Козик

Завтра во Франции стартуют соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию. Пройдёт турнир без россиян: из-за политической ситуации спортсмены были отстранены. Но у зрителей всё же будет возможность поболеть за наших, поскольку в эти же даты в Саранске состоится Кубок Первого канала (КПК). Участие в нём примут сильнейшие фигуристы сборной, в их числе Александр ГАЛЛЯМОВ, начинавший карьеру в Екатеринбурге, и уроженка Нижнего Тагила Майя ХРОМЫХ.

Впервые Кубок Первого канала провели в прошлом году, по задумке он должен был хотя бы частично компенсировать отменённые из-за пандемии соревнования. Напомним, в прошлом сезоне Международный союз конькобежцев не стал проводить чемпионат Европы, серию Гран-при и другие старты.

В этом году Кубок Первого канала виделся уже не столь актуальным. Всё-таки совсем недавно завершилась Олимпиада, а фигуристам ещё предстояло восстановиться и подготовиться к чемпионату мира. Если бы не новости о том, что наших спортсменов на международных соревнованиях не ждут… Организаторы КПК не растерялись и перенесли турнир с начала марта на сроки проведения мирового первенства. И ещё неизвестно, какое из этих соревнований соберёт больше зрителей.

Тем более что формат нового Кубка пришёлся по душе и спортсменам, и болельщикам – он получился эмоциональным, конкурентным, а главное, зрелищным. Согласно регламенту, фигуристов топ-уровня методом жеребьёвки разделят на две команды: «Красная машина» и «Время первых». В начале соревнований будут выбраны капитаны этих сборных.

Календарь Кубка Первого канала (время уральское) 25 марта в 20:00 — прыжковый турнир 26 марта в 19:45 — короткая программа / ритмический танец 27 марта в 19:15 — произвольная программа / произвольный танец Трансляции пройдут в эфире и на сайте Первого канала.

В первый день запланирован прыжковый турнир – основная фишка КПК, ни на каких других стартах подобного не проводится. В прошлом году призовой фонд этой части соревнований составил один миллион рублей, нынешняя сумма пока не называется. Главным украшением первого дня могла бы стать Александра Трусова с её сумасшедшим прыжковым контентом, но «русская ракета» взяла паузу до конца сезона, чтобы разобраться в себе: слишком тяжело в психологическом плане сложились для неё Олимпийские игры. Но, может, именно Александра станет одним из капитанов команд на Кубке (в прошлом году капитаны не соревновались, а выполняли скорее тренерские функции).

Камила Валиева, напротив, решила забыться от допингового скандала в работе, а ведь её контент тоже наполнен несколькими четверными прыжками и одним из самых красивых тройных акселей. В этом элементе на Кубке Первого канала с Камилой на равных посоревнуется Елизавета Туктамышева. 25-летняя фигуристка провела невероятный сезон, но всё равно не получила путёвку в Пекин. Растаяли шансы на чемпионат мира и командный ЧМ, поэтому именно КПК станет главным стартом сезона для Елизаветы.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова тоже в деле. И если на ОИ подопечная Этери Тутберидзе несколько осторожничала, то сейчас она может показать все прыжки, которые есть в её арсенале. 15-летняя уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых могла в этом сезоне даже побороться за то, чтобы выступить на Играх, но немного не хватило – в первую очередь подвели нервы. Майя приземляла четверные тулуп и сальхов, уверены, что она зайдёт на сложнейшие элементы и на Кубке.

Майя Хромых. Фото: Александр Козик

Справка Лучшая команда на Кубке Первого канала определится по олимпийской системе подсчёта баллов.

Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.

Прыжковый фестиваль пройдёт по принципу командного зачёта. Спортсмены будут разделены на две команды (каждая состоит из одиночников и спортивных пар), которые поборются за победу в четырёх раундах соревнований. Каждый из спортсменов исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.

пройдёт по принципу командного зачёта. Спортсмены будут разделены на две команды (каждая состоит из одиночников и спортивных пар), которые поборются за победу в четырёх раундах соревнований. Каждый из спортсменов исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты. В прошлом году общий призовой фонд КПК составил 10 млн рублей.

Звёздам женского одиночного катания будут противостоять юниорки Аделия Петросян и Софья Самоделкина. Аделии 14 лет, но она уже принимала участие в чемпионате России, где исполнила самый редкий четверной прыжок – риттбергер. Софье Самоделкиной 15 лет исполнилось всего месяц назад, а на днях – на турнире «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова» Софья в произвольной программе зашла на тройной аксель и четыре четверных прыжка, включая тот же риттбергер.

В прыжковом турнире примут участие и спортивные пары – они продемонстрируют выбросы и подкруты. В Саранске зрители увидят олимпийских призёров - Анастасию Мишину - Александра Галлямова и Евгению Тарасову – Владимира Морозова, а также Александру Бойкову – Дмитрия Козловского, Дарью Павлюченко – Дениса Ходыкина.

После прыжкового фестиваля участники Кубка Первого канала будут соревноваться в короткой и произвольной программах. В мужском виде выступит в том числе Михаил Коляда, который по состоянию здоровья пропустил и чемпионат Европы, и Олимпиаду.

В танцах на льду в Саранске выступят сильнейшие российские дуэты Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.

Чемпионат мира: по облегчённой программе Первенство планеты по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта.

Что касается состава участников, то ЧМ в Монпелье будет далеко не самым интересным. Во-первых, на прошлом чемпионате мира три из четырёх золотых медалей были у россиян, а во-вторых, несколько топовых спортсменов из других стран отказались ехать во Францию, поскольку все силы отдали Олимпиаде.

Российские каналы транслировать ЧМ не будут, посмотреть турнир можно только на ютуб-канале Международного союза конькобежцев.