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Спорт / Фигурное катание
22 марта 2022, 17:37

Кубок Первого канала VS чемпионат мира

Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Анастасия Мишина и Александр Галлямов - пока ещё действующие чемпионы мира. Без этой пары ЧМ 2022 года уж точно нельзя будет считать полноценным. Фото: Александр Козик

Завтра во Франции стартуют соревнования на чемпионате мира по фигурному катанию. Пройдёт турнир без россиян: из-за политической ситуации спортсмены были отстранены. Но у зрителей всё же будет возможность поболеть за наших, поскольку в эти же даты в Саранске состоится Кубок Первого канала (КПК). Участие в нём примут сильнейшие фигуристы сборной, в их числе Александр ГАЛЛЯМОВ, начинавший карьеру в Екатеринбурге, и уроженка Нижнего Тагила Майя ХРОМЫХ.

Впервые Кубок Первого канала провели в прошлом году, по задумке он должен был хотя бы частично компенсировать отменённые из-за пандемии соревнования. Напомним, в прошлом сезоне Международный союз конькобежцев не стал проводить чемпионат Европы, серию Гран-при и другие старты.

В этом году Кубок Первого канала виделся уже не столь актуальным. Всё-таки совсем недавно завершилась Олимпиада, а фигуристам ещё предстояло восстановиться и подготовиться к чемпионату мира. Если бы не новости о том, что наших спортсменов на международных соревнованиях не ждут… Организаторы КПК не растерялись и перенесли турнир с начала марта на сроки проведения мирового первенства. И ещё неизвестно, какое из этих соревнований соберёт больше зрителей.

Тем более что формат нового Кубка пришёлся по душе и спортсменам, и болельщикам – он получился эмоциональным, конкурентным, а главное, зрелищным. Согласно регламенту, фигуристов топ-уровня методом жеребьёвки разделят на две команды: «Красная машина» и «Время первых». В начале соревнований будут выбраны капитаны этих сборных.

Календарь Кубка Первого канала (время уральское)

25 марта в 20:00 — прыжковый турнир

26 марта в 19:45 — короткая программа / ритмический танец

27 марта в 19:15 — произвольная программа / произвольный танец

Трансляции пройдут в эфире и на сайте Первого канала.

В первый день запланирован прыжковый турнир – основная фишка КПК, ни на каких других стартах подобного не проводится. В прошлом году призовой фонд этой части соревнований составил один миллион рублей, нынешняя сумма пока не называется. Главным украшением первого дня могла бы стать Александра Трусова с её сумасшедшим прыжковым контентом, но «русская ракета» взяла паузу до конца сезона, чтобы разобраться в себе: слишком тяжело в психологическом плане сложились для неё Олимпийские игры. Но, может, именно Александра станет одним из капитанов команд на Кубке (в прошлом году капитаны не соревновались, а выполняли скорее тренерские функции).

Камила Валиева, напротив, решила забыться от допингового скандала в работе, а ведь её контент тоже наполнен несколькими четверными прыжками и одним из самых красивых тройных акселей. В этом элементе на Кубке Первого канала с Камилой на равных посоревнуется Елизавета Туктамышева. 25-летняя фигуристка провела невероятный сезон, но всё равно не получила путёвку в Пекин. Растаяли шансы на чемпионат мира и командный ЧМ, поэтому именно КПК станет главным стартом сезона для Елизаветы.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова тоже в деле. И если на ОИ подопечная Этери Тутберидзе несколько осторожничала, то сейчас она может показать все прыжки, которые есть в её арсенале. 15-летняя уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых могла в этом сезоне даже побороться за то, чтобы выступить на Играх, но немного не хватило – в первую очередь подвели нервы. Майя приземляла четверные тулуп и сальхов, уверены, что она зайдёт на сложнейшие элементы и на Кубке.

Майя Хромых. Фото: Александр Козик

Справка

  • Лучшая команда на Кубке Первого канала определится по олимпийской системе подсчёта баллов.
  • Судейство будет осуществляться по действующей системе ISU.
  • Прыжковый фестиваль пройдёт по принципу командного зачёта. Спортсмены будут разделены на две команды (каждая состоит из одиночников и спортивных пар), которые поборются за победу в четырёх раундах соревнований. Каждый из спортсменов исполнит сложнейший сольный прыжок, прыжок в каскаде и каскад из пяти прыжков. Спортивные пары покажут выбросы и подкруты.
  • В прошлом году общий призовой фонд КПК составил 10 млн рублей.

Звёздам женского одиночного катания будут противостоять юниорки Аделия Петросян и Софья Самоделкина. Аделии 14 лет, но она уже принимала участие в чемпионате России, где исполнила самый редкий четверной прыжок – риттбергер. Софье Самоделкиной 15 лет исполнилось всего месяц назад, а на днях – на турнире «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова» Софья в произвольной программе зашла на тройной аксель и четыре четверных прыжка, включая тот же риттбергер.

В прыжковом турнире примут участие и спортивные пары – они продемонстрируют выбросы и подкруты. В Саранске зрители увидят олимпийских призёров - Анастасию Мишину - Александра Галлямова и Евгению Тарасову – Владимира Морозова, а также Александру Бойкову – Дмитрия Козловского, Дарью Павлюченко – Дениса Ходыкина.

После прыжкового фестиваля участники Кубка Первого канала будут соревноваться в короткой и произвольной программах. В мужском виде выступит в том числе Михаил Коляда, который по состоянию здоровья пропустил и чемпионат Европы, и Олимпиаду.

В танцах на льду в Саранске выступят сильнейшие российские дуэты Виктория Синицина – Никита Кацалапов, Александра Степанова – Иван Букин.

Чемпионат мира: по облегчённой программе

  • Первенство планеты по фигурному катанию пройдёт с 23 по 27 марта.
  • Что касается состава участников, то ЧМ в Монпелье будет далеко не самым интересным. Во-первых, на прошлом чемпионате мира три из четырёх золотых медалей были у россиян, а во-вторых, несколько топовых спортсменов из других стран отказались ехать во Францию, поскольку все силы отдали Олимпиаде.
  • Российские каналы транслировать ЧМ не будут, посмотреть турнир можно только на ютуб-канале Международного союза конькобежцев.

    • Опубликовано в №49 от 23.03.2022 
    Областная газета Свердловской области
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