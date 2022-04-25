ISU лишил Россию этапа мировой серии Гран-при по фигурному катанию

В прошлом сезоне уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых выходила в финал Гран-при. Однако итоговую стадию турнира отменили из-за коронавируса. Фото: Александр Козик

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что Россия не сможет провести этап Гран-при по фигурному катанию в 2022 году. Решение об этом было принято 24 апреля советом организации.

"До особого распоряжения международные соревнования не проводятся в России и Белоруссии. Следовательно, Кубок Ростелекома по фигурному катанию не будет включён в серию Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/23", — говорится в официальном сообщении Международного союза конькобежцев.

Мировая серия Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне должна стартовать 21 октября в США. Российский этап был запланирован на 25-27 ноября. Много лет этап Rostelecom Сup проводился в Москве, последний раз соревнования организовывали в Сочи. Отметим, что в прошлом сезоне этапы Гран-при состоялись, но финал был отменён из-за ситуации с коронавирусом.