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Спорт / Фигурное катание
25 апреля 2022, 14:53

ISU лишил Россию этапа мировой серии Гран-при по фигурному катанию

Майя Хромых

В прошлом сезоне уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых выходила в финал Гран-при. Однако итоговую стадию турнира отменили из-за коронавируса. Фото: Александр Козик

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что Россия не сможет провести этап Гран-при по фигурному катанию в 2022 году. Решение об этом было принято 24 апреля советом организации.

"До особого распоряжения международные соревнования не проводятся в России и Белоруссии. Следовательно, Кубок Ростелекома по фигурному катанию не будет включён в серию Гран-при по фигурному катанию сезона 2022/23", — говорится в официальном сообщении Международного союза конькобежцев.

Мировая серия Гран-при по фигурному катанию в следующем сезоне должна стартовать 21 октября в США. Российский этап был запланирован на 25-27 ноября. Много лет этап Rostelecom Сup проводился в Москве, последний раз соревнования организовывали в Сочи. Отметим, что в прошлом сезоне этапы Гран-при состоялись, но финал был отменён из-за ситуации с коронавирусом.

Серия Гран-при по фигурному катанию включает в себя шесть этапов, по результатам которых лучшие спортсмены выходят в финал. Соревнования носят статус коммерческих, но проводятся под эгидой Международного союза конькобежцев, а итоги влияют на официальный рейтинг фигуристов.

Областная газета Свердловской области

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