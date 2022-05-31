Объявлен календарь сезона 2022/2023 в фигурном катании

Фото: Александр Козик

Федерация фигурного катания на коньках России объявила календарь предстоящего сезона. Напомним, что представители этого вида спорта из нашей страны на данный момент отстранены от участия в международных турнирах, поэтому болельщикам тоже необходимо ориентироваться на российские старты.

Открытые контрольные прокаты должны традиционно состояться в конце сентября. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщал, что на этот раз провести их собираются в Москве.

Соревновательный сезон в России начнется в октябре. Если раньше в нашей стране в несколько этапов проводился Кубок России по фигурному катанию, то теперь аналогичное соревнование будет называться Гран-при России, принимать турнир готовятся несколько городов (Москва, Сочи, Казань, Самара, Пермь), финал состоится в начале марта в Сочи.

Чемпионат России в новом сезоне пройдет в конце декабря в Красноярске, Первенство России – в середине февраля в Перми.

К привычным стартам также добавиться прыжковый турнир, его должны провести в начале декабря в столице. При этом Кубок Первого канала тоже будет включать прыжковый турнир, соревнования намечены на конец января.