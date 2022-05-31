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Спорт / Фигурное катание
31 мая 2022, 12:46

Объявлен календарь сезона 2022/2023 в фигурном катании

Анна Щербакова

Фото: Александр Козик

Федерация фигурного катания на коньках России объявила календарь предстоящего сезона. Напомним, что представители этого вида спорта из нашей страны на данный момент отстранены от участия в международных турнирах, поэтому болельщикам тоже необходимо ориентироваться на российские старты.

Открытые контрольные прокаты должны традиционно состояться в конце сентября. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщал, что на этот раз провести их собираются в Москве.

Соревновательный сезон в России начнется в октябре. Если раньше в нашей стране в несколько этапов проводился Кубок России по фигурному катанию, то теперь аналогичное соревнование будет называться Гран-при России, принимать турнир готовятся несколько городов (Москва, Сочи, Казань, Самара, Пермь), финал состоится в начале марта в Сочи.

Чемпионат России в новом сезоне пройдет в конце декабря в Красноярске, Первенство России – в середине февраля в Перми.

К привычным стартам также добавиться прыжковый турнир, его должны провести в начале декабря в столице. При этом Кубок Первого канала тоже будет включать прыжковый турнир, соревнования намечены на конец января.

Календарь:

21–23 октября — Гран-при России (Москва)

28–30 октября — Гран-при России (Сочи)

4–6 ноября — Гран-при России (Казань)

11–13 ноября — Гран-при России (Москва)

18–20 ноября — Гран-при России (Самара)

25–27 ноября — Гран-при России (Пермь)

3–4 декабря — прыжковый турнир (Москва)

20–25 декабря — чемпионат России (Красноярск)

21–22 января — Кубок Первого канала (Москва)

14–18 февраля — первенство России среди юниоров (Пермь)

3–5 марта — финал Гран-при России (Сочи)

Областная газета Свердловской области
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