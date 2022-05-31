Объявлен календарь сезона 2022/2023 в фигурном катании

Федерация фигурного катания на коньках России объявила календарь предстоящего сезона. Напомним, что представители этого вида спорта из нашей страны на данный момент отстранены от участия в международных турнирах, поэтому болельщикам тоже необходимо ориентироваться на российские старты.
Открытые контрольные прокаты должны традиционно состояться в конце сентября. Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщал, что на этот раз провести их собираются в Москве.
Соревновательный сезон в России начнется в октябре. Если раньше в нашей стране в несколько этапов проводился Кубок России по фигурному катанию, то теперь аналогичное соревнование будет называться Гран-при России, принимать турнир готовятся несколько городов (Москва, Сочи, Казань, Самара, Пермь), финал состоится в начале марта в Сочи.
Чемпионат России в новом сезоне пройдет в конце декабря в Красноярске, Первенство России – в середине февраля в Перми.
К привычным стартам также добавиться прыжковый турнир, его должны провести в начале декабря в столице. При этом Кубок Первого канала тоже будет включать прыжковый турнир, соревнования намечены на конец января.
Календарь:
21–23 октября — Гран-при России (Москва)
28–30 октября — Гран-при России (Сочи)
4–6 ноября — Гран-при России (Казань)
11–13 ноября — Гран-при России (Москва)
18–20 ноября — Гран-при России (Самара)
25–27 ноября — Гран-при России (Пермь)
3–4 декабря — прыжковый турнир (Москва)
20–25 декабря — чемпионат России (Красноярск)
21–22 января — Кубок Первого канала (Москва)
14–18 февраля — первенство России среди юниоров (Пермь)
3–5 марта — финал Гран-при России (Сочи)