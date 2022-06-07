ISU повысил возрастной ценз в фигурном катании

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Таиланде приняли решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов до 17 лет.
До этого момента минимальный возраст участников на взрослых турнирах составлял 15 лет. В следующем сезоне порог останется прежним. С сезона 2023/24 соревноваться на взрослом уровне смогут спортсмены с 16 лет, с сезона 2024/25 – уже с 17 лет.
Отметим, что конгресс ISU начал работу 6 июня. В нем принимает участие более 250 делегатов. В первый день украинская федерация представила три ходатайства относительно возможного исключения из конгресса делегатов из России, однако большинство проголосовало против отстранения.
Напомним, что уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая стала олимпийской чемпионкой в возрасте 15 лет 249 дней. На тот момент она являлась самой молодой чемпионкой-одиночницей в истории фигурного катания, выиграв титул в командном турнире. Через четыре года олимпийской чемпионкой в одиночном катании (в личном турнире) стала Алина Загитова, которой на тот момент было 15 лет 281 день. Камиле Валиевой на момент финала в командном турнире на Играх в Пекине было 15 лет 288 дней. Тогда наша сборная заняла первое место, однако засчитают ли результат, будет зависеть от результатов допингового дела, связанного с этой спортсменкой.
Олимпийской чемпионкой в личном турнире в Пекине стала Анна Щербакова, но ей на момент Игр было уже 17 лет и почти 11 месяцев.
О повышении возрастного ценза мы беседовали с первым тренером Юлии Липницкой — заслуженным тренером РФ, судьей высшей категории Всероссийских соревнований Еленой Левковец, которая высказывалась именно за поэтапное повышение ценза. Вот что она рассказывала в интервью в марте этого года:
"С одной стороны, это даже и плюс. Но раньше, когда та же Тара Липински в 15 лет выиграла Олимпийские игры, никто о возрастном цензе не думал. Когда Юлия Липницкая стала чемпионкой, начали поговаривать, и пошло по нарастающей. У России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, и наверное, кому-то это не нравится.
Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше. В 16–17 лет это уже созревшие спортсменки".