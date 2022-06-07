Наши девочки станут старше

Фото: Александр Козик

Сегодня на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Таиланде приняли решение о поэтапном повышении минимального возраста фигуристов. До этого момента на международные взрослые турниры допускали спортсменов с 15 лет. В следующем сезоне порог останется прежним. С сезона 2023/2024 соревноваться на взрослом уровне смогут те, кому исполнится 16 лет, с сезона 2024/2025 – 17 лет.

О том, что совет Международного союза конькобежцев поддержал поднятие возрастного ценза в фигурном катании, стало известно в феврале этого года. Однако официально решение могло быть принято только на конгрессе, что и случилось. Обоснование: «ради защиты физического и психического здоровья, а также эмоционального благополучия фигуристов».

По большому счету за эти четыре месяца представители данного вида спорта новые условия уже успели обдумать и принять, а кто-то и вовсе активно поддержал поднятие возрастного ценза, ведь не секрет, что век именно женского одиночного фигурного катания стал невероятно короток. К примеру, спортсменку Елизавету Туктамышеву в нашей стране уже несколько лет негласно считают ветераном сборной, хотя фигуристке всего 25 лет. Более того, на прошедшей Олимпиаде в Пекине двум россиянкам, исполнявшим четверные прыжки – Анне Щербаковой и Александре Трусовой, было по 17 лет (золото и серебро Игр соответственно).

Но не будем забывать и то, что если бы ценз ввели несколькими годами раньше, у нас бы не было олимпийских чемпионок Юлии Липницкой, Алины Загитовой и Камилы Валиевой.

Уроженка Екатеринбурга Юлия Липницкая стала обладательницей золотой медали Игр в команде в возрасте 15 лет 249 дней. Она же – самая молодая чемпионка-одиночница в истории фигурного катания. Через четыре года титул олимпийской чемпионки в одиночном катании (в личном турнире) завоевала Алина Загитова, которой на тот момент было 15 лет 281 день. Камиле Валиевой на момент финала в командном турнире на Играх в Пекине было 15 лет 288 дней (сборная России, напомним, заняла первое место, однако засчитают ли результат, будет зависеть от итогов допингового дела, связанного с Камилой Валиевой).

О повышении возрастного ценза в марте мы беседовали с первым тренером Юлии Липницкой — заслуженным тренером РФ, судьей высшей категории Всероссийских соревнований Еленой Левковец, которая высказалась именно за поэтапное повышение ценза:

«С одной стороны, это даже и плюс. Но раньше, когда та же Тара Липински в 15 лет выиграла Олимпийские игры, никто о возрастном цензе не думал. Когда Юлия Липницкая стала чемпионкой, начали поговаривать, и пошло по нарастающей. У России в фигурном катании сейчас очень хорошие результаты, и наверное, кому-то это не нравится. Я, может быть, соглашусь, что надо поднять возрастной ценз, но постепенно. На год-два, не больше. В 16–17 лет это уже созревшие спортсменки».

Отметим, что конгресс ISU начал работу 6 июня. В нем принимают участие более 250 делегатов. В первый день украинская федерация представила три ходатайства относительно возможного исключения из конгресса делегатов из России, однако большинство проголосовало против отстранения.

Кроме возрастного ценза на данный момент было рассмотрено предложение Федерации фигурного катания России ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами. Однако ISU эту идею не поддержал.

«Россия поставляет много фигуристов, мы понимаем, что происходит, но спортивные федерации не могут диктовать, за какие страны выступать спортсменам и куда переезжать», — сказал генеральный директор ISU Фреди Шмидт во время конгресса.

Конгресс ISU завершится 10 июня, в этот же день будет выбран новый глава Международного союза конькобежцев.