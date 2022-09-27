«That’s all right»: наш Элвис уже на льду

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В Москве состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, а значит, сезон в этом виде спорта можно официально считать открытым. Сильнейшие фигуристы страны представили судьям и публике свои премьерные программы, с которыми им предстоит выступать как на привычных турнирах, так и совершенно новых соревнованиях – с внушительным призовым фондом. Бороться за награды будут в том числе спортсмены из нашего региона.

Плющенко VS Ягудин. Могут повторить

Этот сезон будет исключительным для всех российских атлетов. Фигуристы тоже остались за бортом международных стартов, но Федерация фигурного катания на коньках России постаралась выстроить соревновательный график внутри страны так, чтобы никто не ощутил пустоты.

Во-первых, изменился статус Кубка России – турнир проводился в несколько этапов в двух возрастных категориях, сильнейших определяли в финале. Теперь это соревнование будет называться Гран-при России (по аналогии с серией мирового Гран-при, куда нас не допустили). Формат тот же, принимать этапы готовятся несколько городов, финал пройдет в начале марта в Сочи. Отличие в том, что значительно увеличился призовой фонд, и следовательно уровень участников. Победитель каждого этапа Гран‑при получит 500 тысяч рублей, серебряный призер – 300 тысяч, бронзовый – 200 тысяч. Золото в финале Гран‑при принесет фигуристам 1 миллион рублей, серебро – 750 тысяч, бронза – 500 тысяч.

Во-вторых, будет вестись российский рейтинг фигуристов (ранее все ориентировались на рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). На протяжении сезона каждому спортсмену будут начислять очки в соответствии с местом, занятым на турнире и его престижностью. В финале сезона те, кто занял первые три места, получат дополнительные призовые: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн рублей – за второе, 1 млн рублей – за третье.

От этих мер выиграют не одни спортсмены, которым окажут действительно серьезную поддержку в отсутствие мировых стартов, но и зрители, ведь на кону у фигуристов не только спортивный интерес, а значит и борьба будет острее.

В-третьих, к привычным чемпионату, первенству России и Кубку Первого канала, добавятся чемпионат России по прыжкам и открытый турнир по шоу-программам. На последний турнир могут заявиться и действующие спортсмены, и звезды прошлых лет. А поскольку фигурное катание – очень молодой (имеется в виду возраст атлетов) вид спорта, даже те, кто закончил карьеру десять лет назад, все еще находятся в отличной форме. Как знать, может быть мы снова увидим легендарные дуэли Евгения Плющенко и Алексея Ягудина или Алины Загитовой и Евгении Медведевой? Комбинаций можно собрать много, главное, что все – зрелищные.

Короли рок-н-ролла

От планов вернемся к сегодняшнему дню и обсудим новые программы, которые представили на контрольных прокатах сборной. Пожалуй, самая интересная презентация получилась в парном катании. В первую очередь это были смотрины новых дуэтов, поскольку сразу несколько пар или обменялись партнерами, или дебютировали на взрослом уровне. Очень хорошее впечатление оставили вчерашние юниоры Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (школа Нины Мозер) и произвольная программа новой пары Ясмина Кадырова/Валерий Колесов под хит группы Qween «Who wants to live forever» (тренерская группа Тамары Москвиной). Приятно удивило разнообразие тем, музыки и набранная форма. Еще самое начало сезона, а молодежь – в полной готовности навязать борьбу лидерам.

Кстати о лидерах. В парном катании (в отличие от других видов) большинство из них – в строю. Разве что из-за травмы партнера отложили премьеру Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Болельщики очень ждали полноценного выхода Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. Сезон назад Даше поставили неприятный диагноз – мононуклеоз, пришлось восстанавливаться после лечения, поэтому прошлый сезон прошел скомкано. Сейчас у спортсменов новый тренер – Сергей Росляков, но кое-что из прошедшего года они с собой захватили. Речь о крайне удачной произвольной программе «Черный лебедь». Короткая тоже хороша, это модерновая постановка с элементами акробатики под трек Даны Соколовой и Скруджи «Индиго».

Перед началом сезона было непонятно, продолжат ли карьеру Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Это очень опытные спортсмены – им 27 и 29 лет, соответственно. И если бы в Пекине они не уступили китайскому дуэту 0,5 балла, то золотые медали стали бы красивой точкой в их карьере. А серебро заставило их идти дальше. Конечно же, на радость зрителям. В качестве произвольной программы фигуристы оставили свой олимпийский шедевр под композицию «Маяк» Патрика Уотсона. Новая короткая программа поставлена на музыку «Ave Maria» Франца Шуберта в современной обработке. Болельщики переживали, что недавняя свадьба Евгении и олимпийского чемпиона Сочи Федора Климова как-то отразится на спортивной форме пары, но контрольные прокаты показали: Тарасова-Морозов не намерены отвлекаться на личное, их цель доказать, что они сильнейшая пара планеты.

Помешать им могут разве что бронзовые призеры Пекина-2022 в личном турнире - Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Партнер, напомним, начинал карьеру в Екатеринбурге. Подопечные Тамары Москвиной входят в новый сезон с двумя премьерами. Короткая программа поставлена под «Вальс № 2» Дмитрия Шостаковича, в произвольной ставка сделана на рок-н-ролл. А именно, на зажигательные хиты Элвиса Пресли. Кстати, Элвис в этом сезоне нарасхват. Дважды он звучал у парников, под его же песню поставлена короткая программа Софьи Самоделкиной.

В паре Мишина-Галлямов главную роль захватил партнер. Когда перед прокатом он снял олимпийку, трибуны ахнули: ярко-красный костюм, похожая прическа, величественный рост – король рок-н-ролла собственной персоной. И это при том, что к контрольным прокатам фигуристы обычно не успевают подготовить образ до конца, выступая или в тренировочной форме, или в старых костюмах. Анастасия Мишина в данном случае – муза Элвиса, к слову, все отметили и ее очень удачное платье. И если бы не помарка во время выброса, можно было бы сказать, что эту пару хоть сейчас выводи на любой международный старт, равных им не будет.

Вероника Яметова в новом сезоне будет зажигать

В женском одиночном катании пока не все наши примы готовы на 100 процентов. Туманные перспективы международного сезона позволили девушкам обратить внимание на здоровье. К примеру, Анна Щербакова – чемпионка Пекина – недавно перенесла операцию и пока восстанавливается. Показала свою короткую программу Александра Трусова, после скандала на Олимпиаде она все-таки нашла в себе силы продолжить карьеру. Но с произвольной «русская ракета» снялась, ее беспокоит травма спины, которую она постарается залечить до ближайших стартов.

При этом мы увидели две прекрасные постановки Камилы Валиевой, для фигуристки новый сезон – преодоление во всех смыслах этого слова. И одним из способов пережить психологическую травму ее тренеры посчитали произвольную программу, которая посвящена тому, что Камила пережила на Играх в Китае. Споры о том, насколько это правильный шаг, уверены, не утихнут весь сезон. Но это жизнь спортсменки, ее путь, ее драма. Тем более постановка на музыку из фильма «Шоу Трумана» очень талантливая, а это, вероятно, главное.

Уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых, представляющая группу Этери Тутберидзе, на контрольные прокаты не вышла. Она следила за друзьями по сборной с трибун. Дело в том, что 13 сентября на тренировке Майя порезала лезвием конька сухожилия пальцев руки, и сейчас восстанавливается.

А вот свердловчанка Вероника Яметова к сезону готова. Вероника занимается в екатеринбургской СШ №8 «Локомотив» у тренеров Елены Левковец и Владимира Гнилозубова. В прошлом сезоне она выиграла финал Кубка России, показав что может навязать борьбу даже в условиях невероятной конкуренции женской одиночки.

15-летняя фигуристка презентовала свои программы чуть раньше, на контрольных прокатах юниоров. Произвольную ей оставили с прошлого сезона – это яркая постановка под музыку Цирка Дю Солей. Короткая программа новая, очень динамичная, кажется, такой темп может выдержать разве что еще Александра Трусова. В этой постановке Вероника воплощает образ огня. После представления программы специалисты посоветовали команде подумать о смене костюма, тренеры Вероники замечание учли. В эти дни фигуристка вновь находится на сборах в Новогорске, после чего будет понятно, на каких этапах Гран-при ей предстоит выступать. Кстати, в этом сезоне она будет соревноваться в категории «Мастера», то есть на взрослом уровне.

Календарь: 21–23 октября — Гран-при России (Москва, ДС «Мегаспорт») 28–30 октября — Гран-при России (Сочи, ЛД «Айсберг») 5–6 ноября — Гран-при России (Казань, «Дворец спорта») 12–13 ноября — Гран-при России (Москва, «ЦСКА Арена») 19–20 ноября — Гран-при России (Самара, СКК «Дворец спорта») 25–27 ноября — Гран-при России (Пермь, ДС «Молот») 3–4 декабря — прыжковый турнир (Санкт-Петербург, ДС «Юбилейный») 20–25 декабря — чемпионат России (Красноярск, «Платинум-Арена») 21–22 января — Кубок Первого канала (Москва, «ЦСКА-Арена») 14–18 февраля — первенство России среди юниоров (Пермь, ДС «Молот») 4–5 марта — финал Гран-при России (Сочи, ЛД «Айсберг») 18-19 марта — открытый турнир по шоу-программам (Москва)