Вероника Яметова завоевала серебро на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию

Вероника Яметова и ее тренер Владимир Гнилозубов. Фото: трансляция Первого канала

Сегодня в Казани свои произвольные программы представили участники третьего этапа российской серии Гран-при по фигурному катанию. За призы боролась представительница Свердловской области — Вероника Яметова. Она по сумме двух выступлений завоевала серебряную медаль, золото — у Камилы Валиевой, бронзовая награда досталась Ксении Синицыной.

Вероника Яметова блестяще откатала короткую программу, после которой она заняла заслуженное второе место, уступив только Камиле Валиевой. В произвольной программе, увы, не обошлось без недочетов. Был недокрут на каскаде двойной аксель — тройной тулуп. Также в каскаде с тройным флипом Вероника прыгнула только двойной тулуп, хотя должен был быть тройной. Увидели судьи помарку на серии прыжков тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Удивительно, но даже наличие небольших ошибок не испортило впечатление от произвольной программы, которая была исполнена ярко, на прекрасной скорости, с отличной энергетикой. За нее Вероника Яметова получила 134,44 балла.

Почти на 3 балла по произвольной программе свердловчанку опередила Ксения Синицына (137,01). Однако Веронике Яметовой хватило запаса баллов после первого дня, чтобы все-таки опередить Ксению в итоговом протоколе.

Камила Валиева зашла на четверной прыжок, но он ей пока не покорился. Тем не менее все остальное фигуристка исполнила очень уверено, набрав за произвольную программу 158,42 балла.