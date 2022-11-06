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Спорт / Фигурное катание
6 ноября 2022, 20:50

Вероника Яметова завоевала серебро на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию

Вероника Яметова

Вероника Яметова и ее тренер Владимир Гнилозубов. Фото: трансляция Первого канала

Сегодня в Казани свои произвольные программы представили участники третьего этапа российской серии Гран-при по фигурному катанию. За призы боролась представительница Свердловской области — Вероника Яметова. Она по сумме двух выступлений завоевала серебряную медаль, золото — у Камилы Валиевой, бронзовая награда досталась Ксении Синицыной. 

Вероника Яметова блестяще откатала короткую программу, после которой она заняла заслуженное второе место, уступив только Камиле Валиевой. В произвольной программе, увы, не обошлось без недочетов. Был недокрут на каскаде двойной аксель — тройной тулуп. Также в каскаде с тройным флипом Вероника прыгнула только двойной тулуп, хотя должен был быть тройной. Увидели судьи помарку на серии прыжков тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. Удивительно, но даже наличие небольших ошибок не испортило впечатление от произвольной программы, которая была исполнена ярко, на прекрасной скорости, с отличной энергетикой. За нее Вероника Яметова получила 134,44 балла. 

Почти на 3 балла по произвольной программе свердловчанку опередила Ксения Синицына (137,01). Однако Веронике Яметовой хватило запаса баллов после первого дня, чтобы все-таки опередить Ксению в итоговом протоколе. 

Камила Валиева зашла на четверной прыжок, но он ей пока не покорился. Тем не менее все остальное фигуристка исполнила очень уверено, набрав за произвольную программу 158,42 балла. 

Областная газета Свердловской области

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