Тренер Вероники Яметовой: «Фрося Бурлакова? Почему бы и нет. Известный персонаж»

Вероника Яметова (слева), Камила Валиева и Ксения Синицына на пьедестале этапа Гран-при в Казани. Фото предоставлено Е. Левковец

В фигурном катании продолжаются соревнования на российской серии Гран-при – впереди еще три этапа, но свердловская спортсменка Вероника Яметова уже успела выступить на двух из них. На основании этих результатов Федерация фигурного катания РФ примет решение об отборе фигуристки на чемпионат страны и финал Гран-при. На этапе в Сочи Вероника заняла четвертое место, а на прошедшем турнире в Казани завоевала серебряную медаль, уступив только Камиле Валиевой.

Корреспондент «ОГ» Наталья Шадрина пообщалась с тренером Вероники Еленой Левковец – о том, почему им экстренно пришлось заменить этап, как относятся к тому, что журналисты сравнивают свердловчанку с Фросей Бурлаковой и будут ли они до чемпионата России тренировать четверные прыжки.

«Доехать до дома успели. И даже поработать над ошибками»

– Елена Арнольдовна, думаю все с большим удивлением увидели Веронику в Казани уже через неделю после проката в Сочи. Это правда, что вам экстренно пришлось сделать замену этапов?

– Да, нас вызывала Федерация фигурного катания. Мы планировали выступать в Самаре на пятом этапе – 19–20 ноября. Но так получилось, и слава богу. Оказалось, что был недобор участниц – кто-то заболел, кто-то травмировался… Нам предложили приехать в Казань, и мы без лишних вопросов согласились. И потом, мы знали, что этот город всегда очень хорошо принимает фигуристов. Там такие зрители! В Сочи тоже хорошо принимали, а в Казани вообще здорово.

– Как провели время от Сочи до того как отправились на следующий этап? До Екатеринбурга вообще успели доехать?

– Успели. Мы даже смогли немного поработать, исправить некоторые недочеты.

– Конкуренция на каждом этапе Гран-при очень высокая. Могли представить, что на пьедестале Вероника будет стоять выше, например, Ксении Синицыной? Ведь это серьезный соперник, она выступала и на этапе мирового Гран-при…

– Нет, конечно. Ксения Синицына – очень опытный, сильный соперник. У нее был ряд проблем, из-за чего она не каталась в прошлом году. Я читала, что она хотела перейти в парное катание. И правильно, на мой взгляд, что осталась, потому что это действительно талантливая одиночница. В новом сезоне у нее хорошие программы – красивые, нежные… Но о соперницах мы не особо думали. Нам было важно чисто откатать программы, а там уже как решат судьи.

Так поддерживали Веронику в Казани земляки. Фото: Трансляция Первого канала

– Короткую программу Вероника исполнила просто блестяще, при том, что динамика, скорость в этой постановке – невероятные…

– Мы очень рады, что короткая программа наконец-то сложилась. Потому что мы никак не могли ее не то чтобы довести до совершенства (до этого еще далеко), но все-таки привести в порядок. Расставить все точки над i, попасть в каждый такт. А в Казани все получилось. В Сочи тоже было неплохо, но там Вероника сделала каскад тройной лутц – двойной тулуп, а в этот раз уже три-три. Это говорит о том, что по-тихоньку спортсменка приходит в оптимальную форму. Хотя в произвольной случилась пара ошибок.

– Помарки в произвольной связываете с нервами или усталостью?

– Мы на эту тему говорили и с Владимиром (Гнилозубовым, еще один тренер Вероники. – Прим. «ОГ».), и с Вероникой. Причин, наверное, много, можно за любую зацепиться. Понятно, что не должно быть никаких ошибок, надо показывать все, что ты умеешь. Но, к сожалению, случились именно маленькие технические недочеты. Не функциональные. Потому что на всех тренировках она выдавала хорошие прокаты, прыжки, все было гармонично. И потом, весь прошлый сезон она провела собранно, на одном дыхании. Поэтому, надеемся, что все будет в порядке. А работать всегда есть над чем.

Елена ЛЕВКОВЕЦ Заслуженный тренер РФ, мастер спорта. Судья высшей категории всероссийских соревнований. Первый тренер олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Фото: Алексей Кунилов

«Вероника хотела, чтобы на лед ей бросили большую игрушку»

– Кажется, по-настоящему все открыли для себя спортсменку Веронику Яметову именно на Гран-при. И столичные журналисты в том числе. К примеру, Елена Вайцеховская сравнила Веронику с Фросей Бурлаковой. Наверняка вы это видели и обсуждали?

– Действительно, за эти две недели было столько комментариев! И мы многое, конечно, тоже читали. Где-то правда, где-то нет. Где-то лестно, где-то не очень. И слава богу, что про Веронику говорят. А по поводу Фроси Бурлаковой – ну почему нет? Известный персонаж. Конечно, не особо приятно, что таким образом намекнули на нашу провинциальность. Хотя, вообще-то, мы представляем культурную столицу Урала. Помимо спорта у нас тут интересная жизнь – и театры, и музеи, да много чего еще.

– И еще у Елены Вайцеховской была такая фраза: «Вероника не столько соревнуется, сколько играет в соревнования с азартом невероятно энергичного ребенка». Есть в этом доля правды?

– Есть, конечно. Азарт – это вообще самое главное. Не бояться выступать, чтобы фигуристу самому нравилось, чтобы глаза горели. Ведь это праздник. Возможно в этом и есть секрет успеха. Когда есть азарт, вот тогда все складывается.

– Еще видела, что Веронику сравнивают с Александрой Трусовой. Действительно, внешне они чем-то похожи, элементы схожие в программах есть, ну и драйв, конечно. Вам это сравнение лестно, или лучше когда ни с кем не сопоставляют?

– Почему? Можно и сравнить, если это достойно внимания. Я считаю, что Саша и Вероника атлетически как-то похоже сложены. И обе сильны физически. Поэтому, может быть, и сравнивают. А комбинезон у Вероники (Александра Трусова тоже часто выступала в комбинезоне. – Прим. «ОГ».) в короткой программе – это стечение обстоятельств.

– Насколько помню, на старте сезона вам посоветовали костюм поменять?

– Да-да. Мы платье специально и брали в Новогорск, чтобы попробовать, на первый сбор. Специалисты предложили еще подумать над костюмом. Понимаете, в этой программе должны быть соблюдены точные линии. Во всем – в ногах, в руках, и в костюме, конечно. А с платьем получилось немного размазанно. Конечно, мы прислушались, поменяли и теперь довольны. Можно еще что-то подработать, нам об этом тоже говорили на этапе в Сочи. Но, к сожалению, к Казани не успели, сейчас постараемся исправить. В целом точность линий получилась, а это самое главное.

– На соревнованиях в Казани к вам подходили коллеги, что-то советовали?

– Советы были. По произвольной программе. К примеру, к Веронике подошла рефери и сказала, что, может быть, стоит убрать косички, потому что она катается уже во взрослом виде, по мастерам, и такая прическа не очень уместна. В общем, этих косичек и не было никогда, первый раз попробовали, но теперь подумаем над другой прической. К советам мы всегда прислушиваемся, это очень важно. Еще подошел Максим Траньков (олимпийский чемпион. – Прим. «ОГ»), но уже не с советом – в Сочи в интервью ему Вероника сказала, что хочет, чтобы ей на лед бросили большую игрушку. Он и говорит: «Ну вот – получила, что хотела».

Вероника Яметова и ее «трофеи» после этапа Гран-при в Казани. Фото: из личного архива Е.Левковец

– Эту игрушку Вероника с собой увезла? А то все переживали, что какие-то ее подарки пропали…

- Увезла! Дело в том, что после короткой программы у нее тоже был мешок с игрушками, в раздевалке. Но кто-то по ошибке, возможно, его забрал. И Вероника вышла из раздевалки, запереживала, что мешка нет. Я говорю: «Все в твоих руках. Будет завтра день, откатаешься хорошо, будут еще игрушки» (улыбается). Ну так и получилось.

Вероника Яметова и ее тренер Владимир Гнилозубов. Фото: Трансляция Первого канала

– Вероника вообще осознает, что потихоньку вливается в элиту нашего фигурного катания? Она взошла на один пьедестал вместе с Камилой Валиевой, до этого уступила только Аделии Петросян и Александре Трусовой – сильнейшим фигуристкам страны на данный момент.

– Она наверняка все осознает, она девочка разумная. Главное, чтобы все сложилось дальше. Чтобы от успеха голова не закружилась и корона не выросла. Но я думаю, что этого не будет. Как-то она умеет с этим справляться. Да и некогда сидеть и размышлять об этом, нам нужно работать дальше. Как говорит Владимир Юрьевич: «Это уже история, поехали дальше».

«Камила Валиева не надломлена. Она по-прежнему великолепна»

– В зоне «kiss and cry» с Вероникой после прокатов находился как раз Владимир Юрьевич. Вы наблюдали за бортиком. Почему выбрали такую расстановку?

– Мне нельзя появляться в «kiss and cry», поскольку я еще и являюсь судьей этой серии Гран-при. Существует судейская этика. Я оценивала прокаты в Сочи – судила мужчин и девушек по КМС. Но и в Сочи, и в Казани, когда выступала Вероника, я все равно была рядом, у бортика. Она меня ощущала, так что все в порядке.

– На следующих этапах будете судить?

– Как решит Федерация, пока не знаю.

– Гран-при России все-таки новый формат. Раньше был Кубок, на нем вы тоже работали и как судья, и как тренер. В сравнении какое у вас впечатление от нового турнира – от спортсменов, от атмосферы?

– Это практически то же самое, как Кубок России. Только эти соревнования больше посещают именитые спортсмены. Потому что они тоже должны отобраться на чемпионат России и на финал Гран-при. А организация всегда была хорошая – и на Кубках России, и здесь.

– Позволю себе спросить про Камилу Валиеву, поскольку Вероника выступала с ней на одном этапе, вместе они были на пьедестале. Как вам показалось, сумела она преодолеть негатив, который случился на Олимпиаде, перевернула эту страницу?

– Не знаю, что внутри, но внешне, мне кажется, что все уже перевернуто. Потому что ее окружают очень хорошие люди, ей оказывается огромная поддержка. Не только зрителей, но и тренеров, спортсменов, Федерации. Она любимица. Камила это ощущает, и, я думаю, благодаря этому ей проще живется и выступается тоже. Хорошо, что она после Олимпиады осталась, и мы можем любоваться ею вновь, смотреть ее прекрасные прыжки, вращения, программы. Она очень приятная девочка, улыбчивая. Думаю, она справилась. Это чисто внешне. Повторюсь, не знаю, что там внутри, все-таки произошедшее очень серьезно. Но она не надломлена, она по-прежнему великолепна.

Вероника Яметова с Камилой Валиевой. Фото: Из личного архива Е.Левковец

– Турнир Гран-при России появился из-за недопуска наших спортсменов на мировые старты. Ситуация тяжелая, но для таких фигуристов, как Вероника, – это как раз шанс в полный голос заявить о себе. Ведь еще неизвестно, дала бы ей наша Федерация возможность выступить на мировом Гран-при. Согласны?

– Может быть… Хотя Вероника входит в юношескую сборную, и, может быть, какой-то из этапов на Гран-при среди юниоров она бы и получила. Она не последний номер в этой сборной, зашла со второго места Первенства России (старший возраст). Но как сложилось, так сложилось.

– Может, так даже лучше?

– Не знаю. Конечно, все что ни делается, все к лучшему. Но если оценивать ситуацию в целом – спорт должен быть чистым, светлым. Никакой политики. У нас очень хорошая Федерация фигурного катания. И там грамотно сформулировали, что при любых обстоятельствах нужно сохранить детей. При любых. Был ковид – сохранили детей, и сборная, да и мы на местах тоже. Сейчас опять должны это сделать. Все равно спорт высших достижений не стоит на месте, прогресс идет. И если случится так, что все вдруг встанет на свои места, мы должны быть готовы с четверными прыжками. Я не про Веронику говорю, а вообще.

Елена Левковец и Вероника Яметова. Фото: Архив Е.Левковец

«Если нас пригласят, мы будем в форме»

– Но сама Вероника после проката в Казани поделилась, что в период до чемпионата страны вы будете пробовать тренировать четверные и тройной аксель. Это так или уже не станете рисковать в этом сезоне?

– Почему? Надо рисковать. Свои тройные она уже давно прыгает. Мы учим ультра-си, другое дело, что пока не все получается. Самое главное, что ей не страшно заходить на прыжки в четыре оборота. Когда человек боится, вообще ничего не получается. А тут есть сила воли, характер. Получится – получится, нет – нет.

– Какие прыжки ультра-си пробуете?

– Тройной аксель и четверной лутц. Я не говорю, что мы их выехали, мы просто работаем над этим.

– Про аксель мы уже с вами говорили, но четверной лутц ведь один из самых сложных многооборотных прыжков?

– На соревнованиях вижу, что сегодня многие девочки на год-два младше Вероники прыгают лутц. Тройной аксель для большинства сложнее, потому что это самый неудобный прыжок, прыгается с позиции вперед. Еще прыгают, может быть, тулуп. Но никто не прыгает аксель, сальхов, еще что-то. Они прыгают лутц, потому что удобнее, видимо.

– На пик формы Веронику будете выводить к чемпионату страны в конце декабря?

– Если отберемся, то да. На долгую паузу не уйдем, будем выступать в Свердловской области, для того чтобы поддержать спортивную форму. Когда у нее была операция в мае, мы ее отпустили на несколько месяцев. И потом очень долго приходили в форму. Потому что сейчас она растет. Было сложновато подходить к этому сезону, поэтому мы не будем останавливаться.

– На российском уровне впереди предстоит много интересных турниров. Прыжковый, Кубок Первого канала. О таких соревнованиях думаете?

– Это будет решение Федерации. Если нас пригласят, мы будем в форме. Но прыжковый турнир все-таки подразумевает четверные прыжки. А в остальных мы бы с удовольствием приняли участие.

Вероника Яметова. Фото: Из личного архива Е.Левковец

Досье Вероника ЯМЕТОВА родилась 30 июня 2007 года. Живет в селе Кашино (Сысертский ГО).

Тренируется в спортивной школе № 8 «Локомотив» (Екатеринбург) у тренеров Елены Левоквец и Владимира Гнилозубова.

Чемпионка финала Кубка России (2021/2022).

Серебряный призер Первенства России (2022).

Десятое место чемпионата России (2021–2022).