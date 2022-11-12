Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на четвертом этапе Гран-при

Анастасия Мишина и Александр Галлямов вместе со своим тренером Тамарой Москвиной. Фото: трансляция Первого канала

В Москве стартовал четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. Свои короткие программы представили спортивные пары. Лидерами по итогам первого дня являются Анастасия Мишина и Александр Галлямов (86,47), на второй позиции – Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,75), на третьем месте расположились Дарья Бояринцева и Роман Плешков (70,21).

Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова это был стартовый этап Гран-при. И к турниру пара подошла в феноменальной форме. Фигуристы блестяще исполнили подкрутку, выброс — тройной флип и параллельный тройной сальхов. Зрители аплодировали этому прокату стоя.

При этом после короткой программы ребята отметили, что они еще аккуратничали, а вот завтра, в произвольной программе они выступят на полную мощность.

Напомним, что дуэт является обладателем олимпийской бронзы в личном турнире. Также в составе команды Анастасия и Александр в Пекине заняли первое место. Александр Галлямов начинал свою карьеру в Екатеринбурге.

Отметим, что Роман Плешков также раньше тренировался в Екатеринбурге у Елены Левковец. Затем переехал в Москву и выступал в паре с Алиной Пепелевой. С нынешнего года Роман выступает в дуэте с Дарьей Бояринцевой. И это еще один их успех в премьерном сезоне. Да, Дарья допустила помарки на выезде с тройного тулупа и на приземлении выброса. Но все остальное спортсменами было исполнено на высоком уровне.