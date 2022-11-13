Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на этапе Гран-при в Москве

Фото: трансляция Первого канала

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали уверенную победу на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию. В сумме дуэт набрал 247,72 балла. Серебряные медали завоевали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,19). Бронза у Дарьи Бояринцевой и Романа Плешкова (196,87).

Анастасия Мишина и Александр Галлямов еще в короткой программе показали всем, что находятся в блестящей форме. В произвольной программе, которую они катают под хиты Элвиса Пресли, они еще раз продемонстрировали самый высокий уровень, не допустив ни единой ошибки. Сегодня они получили за произвольную программу 161,25 балла.

Напомним, что Александр Галлямов начинал карьеру в Екатеринбурге.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук являются победителями первого этапа Гран-при. И второй раз подряд они доказали, что могут достойно бороться с самыми сильными парами сборной. Сегодня фигуристы допустили лишь ошибку на поддержке, все остальное ими было сделано здорово. Баллы за произвольную программу — 139,44.

Дарья Бояринцева и Роман Плешков после короткой программы шли также на третьей позиции. В произвольной программе вновь с прыжками не справилась партнерша: вместо двойных тулупа и риттбергера в каскаде она сделала только одинарные. Также Дарья ошиблась на сольном сальхове. Не получились у пары и выбросы. В итоге за произвольную программу спортсменам поставили 126,66 балла.

Роман Плешков является уроженцем Екатеринбурга, там же начинал заниматься фигурным катанием.