Есть только МиГ

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили самые высокие баллы из участников всех этапов Гран-при. Посмотрим, удастся ли кому-то обойти их до финала серии. Фото: скриншот трансляции Первого канала

В Москве завершился четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию. В турнире принимали участие две спортивные пары со свердловскими корнями. Одна из них завоевала золотые медали – Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили с самыми высокими за все этапы Гран-при баллами (Александр начинал карьеру в Екатеринбурге). Дарья Бояринцева и Роман Плешков заняли третье место (партнер родился в столице Урала, здесь же продолжительное время тренировался).

Выпускайте фигуристов

Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова это был первый выход на российском Гран-при. Прошлый год сложился для этого дуэта фантастически – они выиграли чемпионаты страны, Европы и мира. На Играх в Пекине фигуристы завоевали бронзу в личных соревнованиях и еще не потеряли шанс называться олимпийскими чемпионами, ведь именно они катались в составе команды ROC, завоевавшей первое место, но до сих пор не получившей свои медали.

В нынешнем сезоне, еще на контрольных прокатах, ребята выглядели подготовленнее соперников: в сентябре они катались в полную силу и при полном параде – их яркие костюмы произвели не меньшее впечатление, чем сложнейшие программы. И о том, что выступление на Гран-при Мишина/Галлямов начали с четвертого этапа, высказались так: «Нас держали будто зверей в клетке, чтобы выпустить на арену». Может быть, звучит грубовато, но наставник пары Тамара Москвина точно знает, что делает. Она заставила ребят по-настоящему соскучиться по публике, по адреналину. И эта накопленная энергия буквально захлестнула московскую «ЦСКА Арену».

Короткая программа фигуристов поставлена под «Вальс № 2» Дмитрия Шостаковича. Анастасия и Александр не допустили ни одной ошибки, ни одной помарки – их вальс был безупречным. Такого же мнения остались и судьи, поставив спортсменам запредельные 86,47 балла. После проката ребята отметили, что это они еще аккуратничали, а все, на что способны, покажут в произвольной программе. И не обманули: этот прокат под хиты Элвиса Пресли был и технически точным, и очень зажигательным. За него Пресли-Галлямов и муза-Мишина получили 161,25 балла, что почти на 4 балла больше мирового рекорда, установленного китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном. Рекорд мог бы быть засчитан, если бы был установлен на мировом старте. Но наши спортсмены пока соревнуются «узким» кругом. Впрочем, круг этот не такой уж узкий, если говорить о конкуренции. В парном катании российский уровень на протяжении нескольких лет гораздо выше мирового (за исключением уже упомянутых китайцев и французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре, но последний дуэт в указанном составе больше не выступает).

Следующим стартом для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова станет шестой этап Гран-при в Перми (25–26 ноября). Надеемся, что МиГ (именно так болельщики пары сокращают их фамилии) и там смогут удивить публику.

Классика – в бронзе

Пара Дарья Бояринцева и Роман Плешков свое выступление на этапах Гран-при уже завершили и теперь будут ждать вердикта – хватит ли их баллов, чтобы попасть в финал серии. На первом и четвертом этапах турнира фигуристы завоевали бронзовые награды, поэтому шансы на попадание в решающий раунд велики.

Роман Плешков родился в Екатеринбурге, как одиночник до 2014 года тренировался уЕлены Левковец в спортивной школе № 8 «Локомотив». Затем он отправился в Москву пробоваться в школу Нины Мозер (тренер, с которым Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли Олимпиаду в Сочи). Его взяли. Несколько лет Роман Плешков катался в паре со спортсменкой из Екатеринбурга Алиной Пепелевой, но в прошлом сезоне результаты дуэта оставляли желать лучшего, и с мая Роман катается с Дарьей Бояринцевой у тренеров Нины Мозер и Владислава Жовнирского.

Для премьерного выхода новой пары тренерский штаб подготовил классический репертуар. Короткую программу Бояринцева/Плешков катают под музыку к балету «Спартак» Арама Хачатуряна, а произвольную – под музыку к балету «Жар-птица» Игоря Стравинского. Короткая программа, кажется, больше должна раскрыть партнера, этот материал очень идет статному Роману. А в «Жар-птице», конечно, должна была в первую очередь блеснуть Дарья. Но на прошедшем турнире показать себя удалось, пожалуй, только Роману: партнерше категорически не удавались прыжки и выбросы. И если до чемпионата страны в конце декабря пара сумеет устранить недочеты, то с такими шикарными программами они вполне смогут побороться за место в пятерке.

Кстати На четвертом этапе Гран-при также должна была выступать уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых, представляющая группу Этери Тутберидзе. Однако спортсменка не успела восстановиться после травмы руки. 16-летняя фигуристка в середине сентября порезала сухожилия руки на тренировке, из-за чего попала в больницу. Сейчас Майя уже приступила к тренировкам, однако к этому этапу ей не удалось набрать необходимую форму.

Гран-при России Гран-при России проводится с нынешнего сезона (по аналогии с серией мирового Гран-при, куда наших спортсменов не допустили). Всего проведут шесть этапов, после чего лучшие спортсмены по сумме баллов за два этапа, в которых они должны принять участие, пройдут в финал. Решающий раунд пройдет 4–5 марта в Сочи. В каждом виде фигурного катания должно быть допущено по 18 спортсменов/пар. Победитель каждого этапа Гран‑при получает 500 тысяч рублей, серебряный призер – 300 тысяч, бронзовый – 200 тысяч. Золото в финале Гран‑при принесет фигуристам 1 миллион рублей, серебро – 750 тысяч, бронза – 500 тысяч.