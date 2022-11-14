WADA потребовало дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляционное заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA) против РУСАДА и российской фигуристки Камилы Валиевой и начал арбитражное производство по нему.

WADA обратилось в CAS с требованием признать 16-летнюю российскую спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил и наказать ее дисквалификацией на четыре года с аннулированием всех результатов начиная с 25 декабря 2021 года (день сдачи положительного допинг-теста на чемпионате России).

После чемпионата страны Камила Валиева выиграла чемпионат Европы, а потом в составе команды заняла первое место на Олимпиаде в Пекине. Однако медали по итогам командного турнира до сих пор не вручены. В том числе в составе команды выступал Александр Галлямов (в паре с Анастасией Мишиной), он начинал карьеру в Екатеринбурге. В случае лишения золота российской команды его могут получить американцы.

Напомним, что в декабрьской пробе Камилы Валиевой нашли микродозу препарата триметазидин. Триметазидин входит в список запрещённых. Вне спорта его назначают пациентам с проблемами сердца.

Ранее глава WADA Витольд Банька заявлял, что решение о передаче дела в CAS было принято из-за затягивания с вынесением вердикта со стороны РУСАДА.

В заявлении CAS отмечается, что WADA ранее установило для РУСАДА дедлайн по решению по делу Валиевой — 4 ноября. Решение о передаче дела в CAS было принято на основании антидопинговых правил РУСАДА, в которых предусмотрена такая возможность в случае несоблюдения дедлайна.