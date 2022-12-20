Ставки на лёд: кому может достаться главный титул сезона в фигурном катании

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в Красноярске попытаются защитить титул чемпионов страны. Фото: Александр Козик.

Завтра в Красноярске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Ввиду отсутствия мировых стартов эти соревнования станут ключевыми в сезоне. Более того, в отличие от многих других видов спорта, чемпионат по фигурному катанию отдельно взятой страны с большой долей вероятности будет интереснее турниров международного уровня. За медали ЧР будут бороться и свердловчане.

Построенная к Универсиаде «Платинум Арена» принимает чемпионат страны по фигурному катанию уже второй раз. Нам довелось побывать на турнире в Красноярске в 2019 году, это был первый случай, когда чемпионат России приехал за Урал. Красноярская ледовая арена, как и организация в целом, оставили очень приятное впечатление. Поэтому не возникло никакого удивления оттого, что соревнования спустя три года вновь проведут в Сибири.

Пусть ход сделает королева

В женском одиночном катании после Олимпиады произошла ожидаемая смена поколений. Девушки постарше (за исключением тех, о ком мы еще скажем) по разным причинам нынешний соревновательный сезон пропускают, а вместо них на первый план вышли вчерашние юниорки. Так, мы не увидим на красноярском льду олимпийскую чемпионку Пекина Анну Щербакову. В августе она перенесла операцию на колене и теперь восстанавливается. За это время спортсменка попробовала себя в качестве ведущей программы «Ледниковый период» и артистки шоу «Спящая красавица». Алёна Косторная столкнулась с чередой разных травм и тоже ограничилась участием в шоу. Александра Трусова – серебряный призер Пекина – заявлена на чемпионат страны, и это уже по большому счету ее победа. Ведь после Игр она не хотела продолжать карьеру, не могла понять, в чем теперь ее мотивация. Результатом стала смена тренерского штаба – сейчас она занимается у Светланы Соколовской в ЦСКА. Не обошлось и у Александры без травм, но она все же попробовала силы на этапах Гран-при и попытается бороться на чемпионате страны.

Фото: Александр Козик

В процессе восстановления прыжков находится чемпионка России прошлого года Камила Валиева. До сих пор нет вердикта по поводу допингового дела: напомним, в пробе Камилы нашли микродозу запрещенного препарата триметазидин. Фигуристка на Играх и после столкнулась с невероятным прессингом, но справилась и продолжает соревноваться. Сможет ли она на российском уровне победить соперниц, которые заявляют более сложный контент? Узнаем совсем скоро.

Ну и особняком – Елизавета Туктамышева. Говорить об этой спортсменке, сравнивая поколения, неуместно. Все-таки она старше не только тех, кто не набрал необходимую спортивную форму после нынешней Олимпиады, но и тех, кто не смог вернуться на прежний уровень после Пхенчхана-2018. Иными словами, 17 декабря Елизавете исполнилось 26 лет. И даже несмотря на то, что ей не дали возможность выступить на прошедших Олимпийских играх – ни в личном турнире, ни в командном, она продолжает свой путь в спорте. Грядущий чемпионат страны будет для нее уже 15-м. Более того, в этом сезоне ее форма кажется еще совершеннее. И главное – она не только не потеряла свой главный козырь – тройной аксель, но к прыжковому турниру, который прошел в Петербурге в начале декабря, еще и подготовила четверной тулуп. Приземлить его тогда не получилось, но, как знать, может быть, в Красноярске она снова рискнет. Елизавету часто называют императрицей, королевой за грациозное женское катание и долгую карьеру, так пусть она сделает свой уверенный ход и эта партия останется за ней.

Фото: Александр Козик

Среди самых молодых претенденток на победу ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Со стороны Этери – Софья Акатьева и Аделия Петросян, со стороны Евгения - Софья Муравьёва. Украсила бы команду Плющенко и Анастасия Зинина, прошлый чемпионат она как раз провела в его клубе, но в межсезонье они прекратили работу, и теперь Анастасия выступает за «Армию фигурного катания» под руководством Алексея Василевского и Юлии Лавренчук и тоже является сильной соперницей.

Вероника Яметова. Одна за всех

Свердловские болельщики, конечно, ждали, что к чемпионату страны успеет набрать форму уроженка Нижнего Тагила Майя Хромых. В середине сентября на тренировке Майя порезала лезвием конька сухожилия пальцев руки. Вскоре к тренировкам она вернулась, но все же достичь нужного уровня к этапам Гран-при пока не смогла. А правила этого сезона обязывали фигуристов проходить отбор на чемпионат России через Гран-при. Поэтому, увы, в Красноярке Майю Хромых мы не увидим. А жаль, ведь эта подопечная Этери Тутберидзе могла бы побороться за медали в отсутствие лидеров прошлого сезона. Главный козырь 16-летней спортсменки – опыт, в отличие от девушек, которые младше Майи на год и которые проводят первый сезон на взрослом уровне.

Не будет на чемпионате в Красноярске еще одной уралочки – уроженки Ревды Анастасии Гуляковой. В августе Анастасии исполнилось 20 лет, и перед началом сезона о дальнейшем пути фигуристки рассказал ее тренер Алексей Мишин: «Настя Гулякова продолжает тренироваться, сейчас она на спортсмено-тренерском перепутье. Ищет себя, определяется. Настя – талантливая девушка. Сейчас у нее тот возраст, который позволяет подумать о своем дальнейшем жизненном пути». Напомним, что Анастасия Гулякова является победительницей финала Кубка России 2020 года и бронзовым призером российского этапа серии Гран-при 2020 года. Как раз в Красноярске три года назад она заняла высокое седьмое место.

За себя и за тех девчонок – Майю и Анастасию – на сибирском льду будет выступать Вероника Яметова. Этой фигуристке 15 лет, занимается она в екатеринбургской СШ №8 «Локомотив» у тренеровЕлены Левковеци Владимира Гнилозубова. В нынешнем сезоне, когда все внимание болельщиков приковано именно к российским соревнованиям, многие открыли для себя эту фигуристку. Веронику называют и вихрем, и ураганом, сравнивают с Юлией Липницкой и Александрой Трусовой. И несмотря на повышенное внимание, Веронике удалось очень здорово выступить на двух этапах Гран-при, отобраться как в финал серии, так и на чемпионат страны. К слову, этот чемпионат не будет для Вероники дебютным – в прошлом году она заняла десятое место, что для нашего женского одиночного катания очень серьезный результат. Вопрос лишь в том, получится ли у фигуристки преодолеть и этот рубеж – подняться еще выше, а может, даже претендовать на призовые места. Хотя прекрасно понимаем, что это будет непросто, потому что, в отличие от как минимум восьми заявленных на ЧР спортсменок, Вероника еще не пробовала на официальных стартах исполнять элементы ультра-си, хотя тренировала тройной аксель и выполняла четверные прыжки.

Камила Валиева и Вероника Яметова. Фото: Из архива Елены Левковец

Парники готовы бить рейтинговые рекорды, танцоры – пасуют

Соревнования в парном катании обещают быть очень зрелищными. Как раз в этом виде – все лидеры в сборе. То есть все три пары, представлявшие нашу страну на Играх в Пекине. В первую очередь это, конечно, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Партнер начинал кататься в Екатеринбурге, на «Юности», тренировался у Натальи Карелиной, в столице Урала у Александра живут родственники. Сейчас пара занимается в Петербурге у Тамары Москвиной. Любопытно, что два года подряд на чемпионатах России фигуристов преследовали неудачи, и только предолимпийский ЧР им удалось выиграть. А вот смогут ли они титул защитить?

В соперниках у пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, именно им Анастасия и Александр уступили на Олимпиаде – дуэты заняли второе и третье места соответственно. Гран-при показали, что готовы бороться не только за третью позицию и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. У этих фигуристов тоже очень серьезный контент, а на прыжковом чемпионате они даже пробовали исполнить четверной выброс (обычно все делают тройной). Это значит, что спортсмены очень уверены в своих элементах. Но и это не все. Дуэты, которые еще не получали возможность представлять нашу сборную на ОИ, вполне могут навязать конкуренцию лидерам. И некоторые уже делали это на этапах Гран-при.

Фото: Александр Козик

Среди тех, кто «наступает на пятки» великолепной тройке – в том числе пара Дарья Бояринцева/Роман Плешков. Роман Плешков родился в Екатеринбурге, как одиночник до 2014 года тренировался уЕлены Левковец в спортивной школе № 8 «Локомотив». Затем он отправился в Москву пробоваться в школу Нины Мозер (тренер, с которым Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли Олимпиаду в Сочи). Его взяли. Несколько лет Роман Плешков катался в паре со спортсменкой из Екатеринбурга Алиной Пепелевой, но в прошлом сезоне результаты дуэта оставляли желать лучшего, чемпионат страны они пропустили, так как у Романа выявили осложнение на колено после перенесенного гриппа. А с мая Плешков катается с Дарьей Бояринцевой у тренеров Нины Мозер и Владислава Жовнирского. На Гран-при пара представила две очень сильные программы на классическую музыку. Несмотря на некоторые ошибки, им удалось громко о себе заявить, отобравшись и в финал Гран-при, и на чемпионат страны.

Мужское одиночное катание по накалу, наверное, не уступит «женской одиночке». Многие болельщики в соцсетях буквально требуют, чтобы именно этот вид поставили на финал чемпионата России. Все дело в очень высокой конкуренции и сложности прыжков, на которую идут наши фигуристы. Даже отсутствие одного из лидеров сборной – Михаила Коляды, который пропустит ЧР по состоянию здоровья, не отменяет вышесказанного. В танцах на льду сильнейшие пары в этом сезоне пасуют: лидеры катаются в шоу и залечивают травмы, перспективный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин не участвуют в российских стартах из-за логистических проблем (тренируются в США), несколько талантливых пар распалось.

Расписание 22 декабря 16:00 – танцы на льду, ритм-танец 18:30 – мужчины, короткая программа 22:00 – пары, короткая программа 23 декабря 15:30 – танцы на льду, произвольный танец 18:15 – мужчины, произвольная программа 21:25 – женщины, короткая программа 24 декабря 18:30 – пары, произвольная программа 21:00 – женщины, произвольная программа * Время уральское. Трансляции в эфире и на сайте Первого канала, а также в онлайн-кинотеатре «Okko».