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Спорт / Фигурное катание
23 декабря 2022, 20:03

Вероника Яметова занимает 7 место после короткой программы. Акатьева – первая

Вероника Яметова

Скриншот трансляции Первого канала

Сегодня свои короткие программы на чемпионате России по фигурному катанию представили женщины. Первое место по итогам первого дня заняла Софья Акатьева, второе – Елизавета Туктамышева, на третьей позиции располагается Софья Муравьёва. Свердловчанка Вероника Яметова занимает промежуточное седьмое место.

Все три участницы, занявшие лидирующие позиции, сделали попытку исполнить тройной аксель. Прыжок блестяще получился у Софьи Акатьевой, впрочем как и вся программа. Этим прокатом осталась довольна и сама спортсменка, и ее тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе. Баллы фигуристки – 85,59.

Елизавета Туктамышева, которой буквально несколько дней назад исполнилось 26 лет, находится в невероятной форме. Тройной аксель – уже давно ее главный козырь, и с ним она сегодня прекрасно справилась. В баллах Елизавета немного уступила сопернице, и теперь все решит произвольная программа. Баллы Елизаветы за первый день – 82,98.

На третьей позиции после короткой программы находится Софья Муравьёва. Подопечная Евгения Плющенко очень уверенно исполнила тройной аксель и все остальные прыжки. Но на последнем элементе дорожки шагов фигуристка допустила падение. Ее баллы – 79,96.

Представительница Свердловской области Вероника Яметова показала очень достойный прокат. Она прекрасно справилась со своим прыжковым набором: двойной аксель, каскад тройной лутц-тройной тулуп и сольный тройной флип. Что касается самой программы, то Вероника снова сумела заразить своей энергетикой всю арену, зрители очень поддерживали спортсменку. Но в условиях серьезнейшей конкуренции даже с идеальным прокатом Яметова занимает седьмое место. Ее баллы - 74,45

Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Камила Валиева сегодня тоже зашла на тройной аксель, но увы, этот прыжок у нее получился лишь в один оборот. Все остальное спортсменка исполнила практически безукоризненно. Баллы – 76,61. На данный момент она на четвертой позиции.

Областная газета Свердловской области
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