Фото: Александр Козик

Сегодня в Красноярске был разыгран комплект наград среди пар на чемпионате России по фигурному катанию. Золото в непростой борьбе досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (234,39), серебро у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (233,88), а бронзовые награды достались Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову (218,60).

После короткой программы самая опытная пара чемпионата Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимали третью строчку. Чтобы бороться за золото, им нужно было показать безупречный прокат, но этого, к сожалению, не произошло. Совсем не получились у фигуристов прыжки. Вместо параллельного тройного сальхова Евгения сделала только двойной. В каскаде не было сделано ни одного тройного прыжка, а появились одинарные. Владимир также задел руками лед. Не получился блестящим и выброс-тройной флип, партнерша приземлилась на две ноги. Тем не менее дуэт удержался на третьей позицию, даже за произвольную программу они получили больше баллов, чем Ясмина Кадырова и Валерий Колесов – 137,37. А в сумме у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова – 218,60 балла.

Следом на лед вышла пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. У них задача была нелегче: необходимо было в произвольной программе догнать коллег по команде Анастасию Мишина и Александра Галлямова. И им практически удался безошибочный прокат: и каскад из двух тройных сальховов и ойлера, первый выброс, подкрутки, поддержки. Но вот финальный выброс-флип пару подвел: Александра Бойкова приземлилась на две ноги. Но оценки все равно оказались высоки – 150, 07. И в сумме – 234,39.

Через три года пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский вновь стали чемпионами страны на красноярском льду. Фото: Александр Козик

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завершали соревнования в парном катании. Их программа под музыку Элвиса Пресли радует болельщиков весь сезон. И казалось, сегодня прокат тоже получится идеальным. Но увы, у пары не задался стартовый каскад из двух тройных сальховых и ойлера – с прыжками не справилась партнерша. Все остальное было сделано здорово, но этого не хватило, чтобы победить. Баллы Мишиной и Галлямова за произвольную – 148,51. Сумма – 233,88. Получается, что проигрыш первому месту составил меньше балла.