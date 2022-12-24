Софья Акатьева — чемпионка России по фигурному катанию. Фото: скриншот трансляции Первого канала

В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Последними уже традиционно выступали женщины. Золото чемпионата страны завоевала Софья Акатьева (249,74), серебро у Камилы Валиевой (247,32), бронзовая медаль досталась Елизавете Туктамышевой (241,72).

Аделия Петросян открывала выступления в финальной разминке. Подопечная Этери Тутберидзе не справилась с первым четверным прыжком — риттбергером, но зато отлично исполнила два четверных тулупа, один из которых она сделала в каскаде. Вся остальная программа сложилась замечательно. Баллы Аделии за произвольную — 159,47. Сумма — 235,72.

Камила Валиева по итогам короткой программы осталась вне тройки. И когда от нее уже практически никто ничего не ждал, Камила вышла и исполнила два четверных тулупа, один из которых она сделала в каскаде с тройным акселем. Единственная ошибка в прокате Камилы — это двойной флип вместо тройного в каскаде. Но это, конечно, не помешало ей обойти по баллам Аделию Петросян — 170,71. Сумма — 247,32.

Софья Муравьева тоже могла вмешаться в борьбу за самое высокое место, но она упала с первого тройного акселя. Вторая попытка этого прыжка удалась, она была сделана в каскаде с двойным тулупом. Баллы за произвольную программу — 156,00. Сумма — 235,96.

И такой же набор ультра-си был заготовлен в произвольной программе Елизаветы Туткамышевой, вот только с ним 26-летняя фигуристка успешно справилась. Первый триксель она прыгала в каскаде с двойным акселем. Правда, не обошлось без ошибки — вместо тройного флипа у спортсменки получился лишь двойной. Все остальное было сделано отлично. Баллы ученицы Алексея Мишина — 158,74. И в сумме — 241,72.

Закрывала этот чемпионат России Софья Акатьева. Именно она была лидером после короткой программы. Произвольную программу Софья начала с падения — ей не покорился тройной аксель. Зато она справилась с двумя четверными тулупами, один из них Софья исполнила в каскаде с двойным акселем. Больше ни ошибок, ни помарок у спортсменки не было, как следствие — очень высокая оценка. За произвольную программу судьи поставили ей 164,15 балла. Это меньше, чем у Камилы Валиевой, но по сумме баллов Софья оказалась впереди. И именно она стала новой чемпионкой России.

Сумма Софьи Акатьевой — 249,74.

Что касается екатеринбургской фигуристки Вероники Яметовой, то в ее программе нет элементов ультра-си, но благодаря чисто исполненным элементам, на отличной скорости, она сумела подняться в турнирной таблице даже выше тех, кто все-таки зашел на тройной аксель и четверные прыжки. Баллы Вероники за произвольную программу — 141,49. Сумма — 215,94. В предпоследней разминке выше Яметовой были только Анастасия Зинина и Алина Горбачева, но из-за запаса баллов после короткой программы в итоговом рейтинге свердловчанка опередила Алину Горбачеву.

Также в короткой программе лишь на десятые балла выше Вероники была Ксения Синицына (в произвольной она каталась в сильнейшей разминке), но за произвольную программу Синицына набрала только 136,63 балла, поэтому не смогла обойти Яметову.