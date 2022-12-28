Елена Левковец: «Хочу пожелать Веронике Яметовой, чтобы при любой возможности она оставалась в сборной»

Елена Левковец и Вероника Яметова на льду екатеринбургской спортивной школы № 8 «Локомотив». Фото из архива Е.Левковец

В Красноярске завершился чемпионат страны по фигурному катанию. Это был очень интересный турнир с непредсказуемой развязкой: по сравнению с прошлым годом сменились лидеры во всех видах. Итоги мы подводим со свердловским тренером, судьёй высшей категории всероссийских соревнований Еленой Левковец – наставником Вероники Яметовой, одной из самых ярких спортсменок нынешнего сезона и чемпионата.

Спортсменка, красавица и… спасатель

– Елена Арнольдовна, на прошлом чемпионате России у Вероники было десятое место. Сейчас – седьмое. Это была задача максимум или вы такой цели себе не ставили?

– Не ставили. Главной целью были чистые прокаты. Это спорт, загадывать конкретные места очень тяжело. А седьмое место – заслуженное, потому что перед Вероникой оказались только девчонки с элементами ультра-си (тройной аксель и четверные прыжки. – Прим. «ОГ»), все логично.

– Но две спортсменки, у которых есть в арсенале ультра-си, все-таки остались позади Вероники…

– Согласна. Результат действительно хороший. И мы – тренеры, и Вероника довольны. Да и болельщикам удовольствие доставили, это самое главное.

– Нынешний чемпионат страны для вашей команды получился нервознее прошлогоднего? Или все-таки дебютный был сложнее?

– Эти два чемпионата оказались очень разными. От первого мы чего-то такого и не ожидали, Вероника была еще маленькая, думали: дрогнет- не дрогнет. А сейчас… Даже не знаю. Был такой накал страстей, нервы… Адреналинчик однозначно у нас подскакивал.

– Какие нарекания к Веронике есть с точки зрения техники? Сама она была немного недовольна каскадом прыжков в короткой программе.

– Да, она не подняла себя наверх на тулупе, на втором прыжке. Мы, конечно, видим и другие мелкие ошибки, по ходу турнира пытались исправить. Но в целом она со всем справилась. Каталась с харизмой, мощной энергетикой. Было волнительно, потому что ее уже ждали после этапов Гран-при. Но все получилось. Особенно запомнилось, как Веронике на эффектной разножке в шпагате зал не то что хлопал, а даже гудел, зрителям очень понравился этот элемент.

– На разминке перед произвольной программой Вероника и Софья Самоделкина одновременно зашли в прыжок, еще доля секунды и могло случиться очень неприятное столкновение. Подобное не раз происходило на турнирах. Но Вероника проявила себя как спасатель – мало того, что успела среагировать, так еще и подхватила Софью, чтобы она не упала. Такое мы точно увидели впервые…

– Уже на «Локомотиве», в тренерской, мы успели обсудить с коллегами этот момент. У нас ведь всегда одновременно много ребят на льду, и видимо чувство самосохранения у наших спортсменов развито очень сильно. Если кто-то упал, тут же подъезжают, помогают, никогда не оставляют. И здесь у Вероники реакция сработала. Сама она рассказывает, что когда заходила на аксель, краем глаза увидела, что на нее уже кто-то летит. Бросила прыгать, протянула руки и почти поймала Софью. Если бы Вероника не смягчила ей падение, случилось бы неприятное падение. Могли бы и обе пострадать. Слава богу, что так получилось.

– Перед прокатом эта ситуация не сбила Веронике настрой?

– Нет, Соня потом подошла к ней, сказала «извини». Но они же дружат все, у них очень хорошие отношения, даже несмотря на то, что они соперницы. Поэтому все в порядке.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

– Все, кто следил за Вероникой на чемпионате, хотели, чтобы она заняла еще более высокое место. Но при этом понимали – раз элементов ультра-си нет, выше головы не прыгнешь. Если только соперницы бы не завалили свои сложнейшие элементы. Может быть в феврале, в финале Кубка России, мы все-таки увидим тройной аксель в исполнении Вероники?

– Мы не будем так рисковать. Ведь одно дело выучить элемент (чем мы занимались), а другое – вставить в программу и прикатать. Это делается если не годами, то месяцами так точно. Плюс все девчонки, которых мы увидели в Красноярске, кроме Лизы Туктамышевой, примерно одного возраста, и они сейчас активно растут – меняется центр тяжести. Это такой период, как только он завершится, можно будет говорить о том, чтобы прыгать ультра-си на турнирах.

«Пришлось бы катать показательный номер, мы бы что-нибудь придумали»

– Сама Вероника говорит, что для нее в этом году на первое место вышла учеба, она учится в 9 классе, впереди экзамены. Вам, тренерам, еще и с этим как-то приходится считаться и работать…

– Она отпрашивается, когда ей нужно. Мы с мамой Вероники корректируем тренировки. Подстраиваемся. А в целом, все в порядке – она очень хорошо учится, поэтому, думаю, проблем никаких не будет.

– Еще одна тема, которая сейчас активно обсуждается, касается сборной. Если бы Россию все-таки допустили до международных стартов, то Вероника бы была как минимум запасной на чемпионат Европы (если ориентироваться на результаты ЧР). Вы об этом задумывались?

– Мы об этом вообще не говорили и не думали, потому что такая ситуация в мире. Но есть две спортсменки, которые, скажем так, удачно родились – Аделия Петросян и Вероника Яметова. Ведь возрастной ценз на ЧЕ предполагает, что участвовать в турнире могут те, кто родился до 1 июля 2007 года. Аделия родилась, кажется, 5 июня. А Вероника – 30 июня. Посмотрим…

– И если говорить про перспективу, про следующий сезон. В случае если лидеры прошлого сезона – Щербакова, Трусова и так далее не вернутся, тогда у спортсменок, которые боролись на ЧР, появляются хорошие шансы на участие в мировых стартах… Вероника об этом думает с точки зрения продолжения карьеры?

– Она думает, и желание кататься дальше у нее есть. Но надо учить ультра-си, нарабатывать стабильность этих прыжков.

– На этом чемпионате России победители и призеры представляли свои показательные номера. Удалось побывать на шоу?

– В этот раз да. Такие классные задумки, очень интересные программы. Ну и самый яркий номер, на мой взгляд, был у Камилы Валиевой – образ из сериала про семейку Адамс. Очень здорово.

– Вы с Вероникой готовили показательный номер на всякий случай? Ведь как знать, вдруг она бы попала на пьедестал…

– Нет, мы даже не думали. Но знаете, если надо будет выступать – мы что-нибудь точно придумаем! Был бы повод.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

«Ошибаться Мишиной и Галлямову было нельзя»

– Не могу вас не спросить про пары. Тем более, что в этом виде на чемпионате выступал еще один ваш ученик – Роман Плешков, он занимался в Екатеринбурге до 2014 года. С нынешнего сезона Роман катается с новой партнершей – москвичкой Дарьей Бояринцевой. На ваш взгляд, дуэт сложился?

– Я внимательно смотрела на них на чемпионате и на Гран-при, конечно. Они мне понравились. Раньше у Романа была партнерша тоже из Екатеринбурга, Алина Пепелева, но что-то там у них не пошло. С Дарьей они отлично смотрятся, выигрышно – девочка хорошая. И Рома стал таким красивым, статным. Подошел ко мне на чемпионате: «Здравствуйте, Елена Арнольдовна», – с высока так (смеется). Я ему говорю : «О! как же ты вырос!»

– Роман и Дарья остановились на седьмой позиции. А битва за медали в парном катании развернулась между тремя основными дуэтами. И буквально десятых балла не хватило Анастасии Мишиной и Александру Галлямову (он тоже начинал кататься в Екатеринбурге), чтобы опередить Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Вам лично кто больше понравился?

– Бойкова-Козловский допустили маленький недочет, но все-таки это было чемпионское катание. А Мишина-Галлямов сделали грубую ошибку, остались без каскада. При том, что ошибаться вообще было нельзя. Примерно то же самое мы увидели в соревновании мужчин, где судьбу золота решили даже не баллы, а вообще дополнительный показатель.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

– Да, это была драма. Впервые в новой системе оценивания спортсмены получили абсолютно одинаковое количество баллов. Вплоть до сотых. Что творилось в тот момент в голове у Петра Гуменника и Евгения Семененко невозможно представить…

– Абсолютно. И это при том, что у Пети такой запас был после короткой программы… И если бы он вместо двойного лутца прыгнул все-таки тройной или хотя бы на четверном прыжке не коснулся рукой льда – он бы выиграл. Возможно он уже держался за потенциальное первое место, которое было так близко. Не знаю. Но это действительно драма. Кто-то даже думал, что дадут две золотые медали, но в правилах все-таки прописано, что в этом случае итог определяют по технической оценке. И золото досталась Евгению.

Тренироваться будем и 31 декабря, и в каникулы

– Возвращаясь к выступлению Вероники Яметовой, как-то праздновать успех будете? Или как обычно – уже работаете дальше?

– Какое празднование!? Конечно, работаем. 17 января у нас уже отборочные соревнования в Кирове, на первенство России (старший возраст) и на турнир «Дети Азии». Мы прилетели сегодня утром (беседа состоялась 26 декабря. – «Прим «ОГ»), а мы уже успели поработать на «Локомотиве», и сейчас я поеду в «Экспо» на следующую тренировку. Сами понимаете, из-за чемпионата России нас, тренеров, неделю не было, надо наверстывать. Тренироваться будем и 31 декабря, и в каникулы. Иначе никак. Праздники длинные, нужно держать детей, в противном случае никаких результатов не будет.

– Подводя итоги года, для вас, как для тренера, какое событие стало самым ярким?

– Первое место Вероники в финале Кубка России. Это действительно дорогого стоит. А то, что она попала в сборную России – вообще прекрасно. Хочу ей пожелать, чтобы при любой возможности она в сборной оставалась. Это сложно, но можно.

– А если говорить лично про вас?

– Я всегда спортсменам говорю, что любой их хороший результат – для нас праздник. Чтобы они старались кататься, тренироваться. Чтобы мы все от этого получали удовольствие. Это что касается работы. А в жизни… Мы живем фигурным катанием.

Фото: скриншот трансляции Первого канала

– Когда Вероника уже выступила на чемпионате, стало ясно, что все удалось, что вы с Владимиром друг другу сказали (Владимир Гнилозубов – тренер Вероники Яметовой и супруг Елены Левковец. - Прим. «ОГ»)?

– Не поверите. Вообще ничего не сказали. Забыли. Только потом, уже вечером, я сказала Володе: «Давай хотя бы друг друга поздравим» (смеется). Поскольку я судила на Гран-при, не выводила Веронику на лед, это делал Владимир. А я стояла за кулисами, в подтрибунном помещении. Поняла, что это еще сложнее, чем быть у бортика. Очень переживала. Не все понимают, какие эмоции испытывают тренеры. Но я желаю всем наставникам это пережить.

И, пользуясь случаем хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Пусть впереди будет только хорошее!

Итоги чемпионата России по фигурному катанию: Женское одиночное катание 1. Софья Акатьева. 2. Камила Валиева. 3. Елизавета Туктамышева. …7. Вероника Яметова. Мужское одиночное катание 1. Евгений Семененко. 2. Пётр Гуменник. 3. Александр Самарин. Парное катание 1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. 2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов. 3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Танцы на льду 1.Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. 2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд. 3.Елизавета Пасечник/Максим Некрасов.