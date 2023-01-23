Уральцы прокатились на «Красной машине». И не прогадали

Вот так эмоционально команда «Красная машина» приветствует баллы за прокат Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (в первом ряду). Свердловчанка Вероника Яметова болеет за друзей в третьем ряду, справа. Фото: ФФККР

В Москве завершился очередной турнир по фигурному катанию – Кубок Первого канала. Участвовать в командных соревнованиях пригласили сильнейших российских спортсменов, среди которых оказалась свердловчанка Вероника ЯМЕТОВА, а также фигурист, начинавший карьеру в Екатеринбурге, – Александр ГАЛЛЯМОВ. Причем выступали они тоже за одну сборную - "Красная машина".

Фигурное катание – спорт индивидуальный, но в последнее время в борьбе за зрителя организаторы турниров и федерации все больше делают ставку на командные состязания. Кстати, первыми «командники» начали проводить, конечно же, японцы, для которых фигурное катание сродни футболу в Англии или Бразилии. Так, в 1997 году появились соревнования «Japan Open», куда приглашаются спортсмены из Японии и других стран, которые особенно популярны у публики. В 2009 году Международный союз конькобежцев (ISU) ввел в календарь командный чемпионат мира, он проводится раз в два года, а с 2014 – командный турнир по фигурному катанию существует в программе Олимпийских игр.

В России свои отдельные командные состязания появились в 2021 году, когда стало понятно, что в стране необходимо компенсировать отсутствие мировых стартов из-за пандемии. Это и был Кубок Первого канала, который теперь прочно обосновался в турнирной сетке наших фигуристов. А в нынешнем году, кажется, эти соревнования стали еще актуальнее, ведь ни на один международный старт под эгидой ISU российские спортсмены пока не допущены.

У Кубка Первого канала год от года растут рейтинги, а также призовой фонд: нынче спортсменами были разыграны уже 20 миллионов рублей.

Мы не танцуем

Как и прежде, в турнире приняли участие две команды: синие – «Нас не догонят» и красные – «Красная машина». Капитаном первой стала Камила Валиева, а второй – Алина Загитова. Затем были сформированы сборные из спортсменов-лидеров российского рейтинга: за каждую команду каталось восемь одиночников (по четыре женщины и четверо мужчин) и по две спортивные пары. К сожалению, организаторы оставили зрителей без соревнования танцев на льду, хотя несколько дуэтов выступили на Кубке с показательными номерами. Почему было принято такое решение – до сих пор загадка. То ли Первый канал решил, что танцы – не зрелищный вид, то ли усомнился в конкуренции из-за отсутствия в нынешнем сезоне лидеров в этом виде. Впрочем, и то и другое можно и нужно подвергнуть сомнению, что и сделали сотни болельщиков в комментариях к трансляциям.

Поэтому первыми в борьбу вступили как раз спортивные пары. Это Ясмина Кадырова-Валерий Колесов, а также три сильнейших дуэта, представлявших страну на последних Играх в Китае. Основная борьба развернулась как раз между опытной тройкой. Было видно, что эти фигуристы хоть и переживают за командные итоги, но все-таки в первую очередь используют турнир для того, чтобы в очередной раз выяснить – кто из них на данный момент лучше.

В короткой программе из этих разборок практически выпали серебряные призеры Пекина Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Дуэт вновь допустил много ошибок, поэтому основная борьба развернулась между парами Татьяны Москвиной. В первый день благодаря безукоризненному прокату лучшими стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (86,09 балла). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не справились с одним из самых сложных элементов – выбросом, и отстали от лидеров больше, чем на 4 балла. Но вот в произвольной конфигурация изменилась: Бойкова-Козловский продемонстрировали, что готовы значительно поднять уровень сложности своей программы, прыгнув каскад из тройного сальхова и двух двойных акселей. Да, их прокат не был безошибочным, как и у конкурентов, но как раз запас сложности решил в их пользу итоги второго дня.

Плюсы ледового занавеса

Очень яркими выдались соревнования у одиночников. На мужском виде подробно останавливаться не будем, отметим лишь, что тенденция последних лет крепнет: наше мужское катание становится все интереснее. Парни рискуют, заходя на суперсложные прыжковые комбинации, при этом ищут интересные образы, не забывая о драматургии и красоте самого катания. Удивительно, но наверное именно мужчинам отсутствие серьезных соперников в лице японских и американских фигуристов позволило раскрепоститься и, наконец-то, перейти на новый уровень развития.

Впрочем, девушкам невозможность соревноваться на мировых турнирах пока тоже не особенно мешает. На Кубке Первого канала практически все фигуристки заходили на тройные аксели и четверные прыжки: боролись всерьез, будто это чемпионат мира. Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева стала абсолютным лидером соревнований, набрав за произвольную программу 177,75 балла. На отсечение ни одну из частей тела отдать не предлагаем, но поспорить все-таки можно, что на грядущем чемпионате Европы (он стартует 25 января в Финляндии) никто даже не приблизится к этим баллам.

Если продолжать говорить о возможностях, которые открылись для наших фигуристов из-за «ледового занавеса» с ISU, то это шанс показать себя девушкам не из столичных спортивных клубов, а из регионов. Вероника Яметова, представляющая екатеринбургскую СШ №8 «Локомотив», самое яркое тому подтверждение. Сначала она зарекомендовала себя на этапах Гран-при России, затем, уже уверенная в своих силах, блеснула на чемпионате страны, где заняла седьмое место. И вот теперь абсолютно заслуженно попала в основную заявку на Кубок Первого канала.

Да, у Вероники еще нет в арсенале элементов ультра-си, но ее сила пока в другом. Это «другое» точно сформулировала Татьяна Тарасова, которая наконец-то вернулась к комментированию соревнований. Она сказала так: «Вероника Яметова – очень надежная катальщица». Действительно, все, что есть в программе на данный момент, Вероника делает почти идеально. Правда, в первый день судьи были на удивление скупы на баллы для уралочки – не допустив ни одной помарки, фигуристка почему-то получила непривычно низкую для себя оценку. Но упущенное наверстала уже в произвольной программе, где обошла по баллам двух соперниц (из четырех) в команде «синих» и однокомандницу с четверными прыжками Алину Горбачёву. Баллы Вероники – 146,17. И именно команда Вероники – «Красная машина» – одержала итоговую победу.

Впереди еще один очень важный турнир – финал Гран-при России, куда путевки получили и Вероника, и Александр Галлямов. К слову, пока шел Кубок Первого канала, стало известно, что из-за организационных проблем финал Гран-при перенесен из Сочи в Санкт-Петербург. Соревнования пройдут с 3 по 5 марта.