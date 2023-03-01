Финал Гран-при России по фигурному катанию: расписание и список участников

Фото: Александр Козик

Завтра в Санкт-Петербурге стартует финал Гран-при России по фигурному катанию. Первыми в борьбу вступят юниоры – их соревнования продлятся со 2 по 3 марта. Затем на лед выйдут взрослые спортсмены. Среди участников финала – Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Гран-при России проводится с нынешнего сезона (по аналогии с серией мирового Гран-при, куда наших спортсменов не допустили). Всего было проведено шесть этапов, после чего лучшие по сумме баллов за два этапа, в которых они обязательно должны принять участие, проходили в финал.

Победитель каждого этапа Гран‑при получает 500 тысяч рублей, серебряный призер – 300 тысяч, бронзовый – 200 тысяч. Золото в финале Гран‑при принесет фигуристам 1 миллион рублей, серебро – 750 тысяч, бронза – 500 тысяч.

Расписание финала Гран-при России (мск) Юниоры 2 марта 13:30 – танцы на льду, ритм-танец 15:00 – девушки, короткая программа 16:45 – пары, короткая программа 18:05 – юноши, короткая программа 3 марта 13:00 – танцы на льду, произвольный танец 14:40 – девушки, произвольная программа 16:30 – пары, произвольная программа 18:00 – юноши, произвольная программа Взрослые 4 марта 13:30 – танцы на льду, ритм-танец 15:00 – женщины, короткая программа 16:45 – пары, короткая программа 18:05 – мужчины, короткая программа 5 марта 13:30 – танцы на льду, произвольный танец 15:00 – женщины, произвольная программа 16:45 – пары, произвольная программа 18:05 – мужчины, произвольная программа

Список участников финала Гран-при России:

ЖЕНЩИНЫ

Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФКК школа «Хрустальный»

Камила ВАЛИЕВА Москва, МАФКК школа «Хрустальный»

Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК

Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СПб СШОР

София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед»

Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК «Ангелы Плющенко»

Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК школа «Хрустальный»

Софья САМОДЕЛКИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука

Елизавета ТУКТАМЫШЕВА Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед» 10

Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР «Орлёнок» 11

Анна ФРОЛОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука 12

Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 «Локомотив»

МУЖЧИНЫ

Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург-Республика Коми, СПб СШОР

Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед»

Пётр ГУМЕННИК Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной

Артур ДАНИЕЛЯН Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука

Алексей ЕРОХОВ Москва, МАФКК школа «Легенда»

Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР

Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова

Марк КОНДРАТЮК Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука

Андрей МОЗАЛЁВ Санкт-Петербург, СПб СШОР 10

Иван ПОПОВ Московская область, СК «Армия фигурного катания» 11

Александр САМАРИН Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука 12

Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед»

ПАРНОЕ КАТАНИЕ

Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ Пермский край, СШОР «Старт», ЦСП

Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной

Дарья БОЯРИНЦЕВА / Роман ПЛЕШКОВ Москва, МАФКК школа «Вдохновение»

Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной

Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной

Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ Москва, МАФКК школа «Вдохновение»

Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ Москва-Респ. Татарстан, ЦСП МДМиС РТ-МАФК школа «Хрустальный

Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК Москва, МАФКК школа «Медведково»

ТАНЦЫ НА ЛЬДУ

Варвара ЖДАНОВА / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Москва, МАФКК школа «Хрустальный»

Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ Москва, МАФКК школа «Олимп»

Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ Ростовская область, СК ФК «РОФФКК»

Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН Кировская область, СШ «Дымка»

Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР

Елизавета ПАСЕЧНИК / Максим НЕКРАСОВ Московская область, УОР №1

Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИЧ Москва, МАФКК школа «Медведково»

Софья ТЮТЮНИНА / Андрей БАГИН Москва, МАФКК школа «Легенда»

Полина УСОВА / Михаил АНТОНОВ Москва, МАФКК школа «Хрустальный»

Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК школа «Легенда»