Финал Гран-при России по фигурному катанию: расписание и список участников

Завтра в Санкт-Петербурге стартует финал Гран-при России по фигурному катанию. Первыми в борьбу вступят юниоры – их соревнования продлятся со 2 по 3 марта. Затем на лед выйдут взрослые спортсмены. Среди участников финала – Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Евгений Семененко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Гран-при России проводится с нынешнего сезона (по аналогии с серией мирового Гран-при, куда наших спортсменов не допустили). Всего было проведено шесть этапов, после чего лучшие по сумме баллов за два этапа, в которых они обязательно должны принять участие, проходили в финал.
Победитель каждого этапа Гран‑при получает 500 тысяч рублей, серебряный призер – 300 тысяч, бронзовый – 200 тысяч. Золото в финале Гран‑при принесет фигуристам 1 миллион рублей, серебро – 750 тысяч, бронза – 500 тысяч.
Расписание финала Гран-при России (мск)
Юниоры
2 марта
13:30 – танцы на льду, ритм-танец
15:00 – девушки, короткая программа
16:45 – пары, короткая программа
18:05 – юноши, короткая программа
3 марта
13:00 – танцы на льду, произвольный танец
14:40 – девушки, произвольная программа
16:30 – пары, произвольная программа
18:00 – юноши, произвольная программа
Взрослые
4 марта
13:30 – танцы на льду, ритм-танец
15:00 – женщины, короткая программа
16:45 – пары, короткая программа
18:05 – мужчины, короткая программа
5 марта
13:30 – танцы на льду, произвольный танец
15:00 – женщины, произвольная программа
16:45 – пары, произвольная программа
18:05 – мужчины, произвольная программа
Список участников финала Гран-при России:
ЖЕНЩИНЫ
Софья АКАТЬЕВА Москва, МАФКК школа «Хрустальный»
Камила ВАЛИЕВА Москва, МАФКК школа «Хрустальный»
Алина ГОРБАЧЁВА Тверская область, СШ по ФК
Ксения ГУЩИНА Санкт-Петербург, СПб СШОР
София ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед»
Софья МУРАВЬЕВА Москва, Академия ФК «Ангелы Плющенко»
Аделия ПЕТРОСЯН Москва, МАФКК школа «Хрустальный»
Софья САМОДЕЛКИНА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука
Елизавета ТУКТАМЫШЕВА Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед» 10
Виктория ФЕДЯНИНА Пермский край, СШОР «Орлёнок» 11
Анна ФРОЛОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука 12
Вероника ЯМЕТОВА Свердловская область, СШ №8 «Локомотив»
МУЖЧИНЫ
Дмитрий АЛИЕВ Санкт-Петербург-Республика Коми, СПб СШОР
Матвей ВЕТЛУГИН Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед»
Пётр ГУМЕННИК Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной
Артур ДАНИЕЛЯН Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука
Алексей ЕРОХОВ Москва, МАФКК школа «Легенда»
Макар ИГНАТОВ Санкт-Петербург, СПб СШОР
Артём КОВАЛЁВ Москва, Школа ФК Александра Волкова
Марк КОНДРАТЮК Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука
Андрей МОЗАЛЁВ Санкт-Петербург, СПб СШОР 10
Иван ПОПОВ Московская область, СК «Армия фигурного катания» 11
Александр САМАРИН Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА СШОР им. С.А. Жука 12
Евгений СЕМЕНЕНКО Санкт-Петербург, СШОР «Звездный лед»
ПАРНОЕ КАТАНИЕ
Юлия АРТЕМЬЕВА / Алексей БРЮХАНОВ Пермский край, СШОР «Старт», ЦСП
Александра БОЙКОВА / Дмитрий КОЗЛОВСКИЙ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной
Дарья БОЯРИНЦЕВА / Роман ПЛЕШКОВ Москва, МАФКК школа «Вдохновение»
Ясмина КАДЫРОВА / Валерий КОЛЕСОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной
Анастасия МИШИНА / Александр ГАЛЛЯМОВ Санкт-Петербург, СК ФК Тамары Москвиной
Анастасия МУХОРТОВА / Дмитрий ЕВГЕНЬЕВ Москва, МАФКК школа «Вдохновение»
Евгения ТАРАСОВА / Владимир МОРОЗОВ Москва-Респ. Татарстан, ЦСП МДМиС РТ-МАФК школа «Хрустальный
Наталья ХАБИБУЛЛИНА / Илья КНЯЖУК Москва, МАФКК школа «Медведково»
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ
Варвара ЖДАНОВА / Тимур БАБАЕВ-СМИРНОВ Москва, МАФКК школа «Хрустальный»
Василиса КАГАНОВСКАЯ / Валерий АНГЕЛОПОЛ Москва, МАФКК школа «Олимп»
Алиса КРАЙНЮКОВА / Семён НЕТСЕВ Ростовская область, СК ФК «РОФФКК»
Яна МАТВЕЙШИНА / Тимофей СУББОТИН Кировская область, СШ «Дымка»
Екатерина МИРОНОВА / Евгений УСТЕНКО Санкт-Петербург, СПб СШОР
Елизавета ПАСЕЧНИК / Максим НЕКРАСОВ Московская область, УОР №1
Александра ПРОКОПЕЦ / Александр ВАСЬКОВИЧ Москва, МАФКК школа «Медведково»
Софья ТЮТЮНИНА / Андрей БАГИН Москва, МАФКК школа «Легенда»
Полина УСОВА / Михаил АНТОНОВ Москва, МАФКК школа «Хрустальный»
Елизавета ШАНАЕВА / Павел ДРОЗД Москва, МАФКК школа «Легенда»