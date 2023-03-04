Финальный выезд: за кого болеть свердловчанам на ключевом турнире сезона

Анастасия Мишина и Александр Галлямов не смогли подтвердить титул чемпионов страны в Красноярске, заняв второе место. Посмотрим, удастся ли им взять реванш в финале Гран-при. Фото: Александр Козик

Сегодня в Санкт-Петербурге стартует взрослый финал Гран-при России по фигурному катанию. Возможность выступить в решающей стадии турнира получили только те спортсмены, которые осенью набрали наибольшее количество баллов на двух из шести этапов Гран-при. В числе лучших оказалось несколько свердловских фигуристов – одиночница Вероника Яметова, пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Дарья Бояринцева/Роман Плешков.

Финал Гран-при – ключевой старт для наших спортсменов в нынешнем сезоне: в отсутствие международных соревнований в календаре у россиян впереди останется только турнир шоу-программ. Но ключевой он не только с точки зрения завершения сезона, но и статуса. По сути, финал Гран-при по значению приравнен к чемпионату страны. Гран-при России проводится в первый раз (по аналогии с серией мирового Гран-при, куда наших спортсменов не допустили). И отбор в финал, как и отбор на чемпионат России, производился именно по итогам предварительных этапов Гран-при. Поэтому выступление в финале серии – более чем престижно. Все сильнейшие фигуристы страны выйдут на питерский лед, за исключением лишь тех, кто не сможет этого сделать по медицинским показаниям.

Тем радостнее для свердловских болельщиков увидеть в числе 12 лучших одиночниц, которые поборются за медали финала, воспитанницу екатеринбургской спортивной школы №8 «Локомотив» Веронику Яметову (тренеры Елена Левковец и Владимир Гнилозубов). На этапах Гран-при Вероника занимала четвертое и второе места. Напомним, что на прошедшем чемпионате России у Яметовой было седьмое место. Среди самых грозных соперниц свердловчанки на этом старте будут: Софья Акатьева, Камила Валиева, Аделия Петросян,Софья Муравьёва и Елизавета Туктамышева.

У мужчин тоже очень сильный состав – Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Пётр Гуменник, Дмитрий Алиев и другие. Не увидим вПитере мы разве что Михаила Коляду, который, видимо, так и не смог после болезней набрать необходимую форму, и Глеба Лутфуллина - его заменил не менее интересный фигурист Матвей Ветлугин.

Что касается танцев на льду, то на финал Гран-при не приедут Елизавета Худайбердиева/Егор Базин - в отсутствие основных дуэтов в нынешнем сезоне, в декабре пара стала чемпионами страны. Но молодые и перспективные в сборе: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и т. д.

А вот соревнования в парном катании вновь станут украшением турнира: никто из лидеров не отказался от борьбы. Мы увидим Александру Бойкову/Дмитрия Козловского, Евгению Тарасову/Владимира Морозова и, конечно, Анастасию Мишину/Александра Галлямова. Александр, напомним, начинал спортивную карьеру в Екатеринбурге. Кроме того, попробует побороться за медали и еще одна пара со свердловскими корнями – Дарья Бояринцева/Роман Плешков. Роман до 2014 года, как и Вероника Яметова, тренировался в группе Елены Левковец в екатеринбургской СШ №8 «Локомотив». Бояринцева и Плешков катаются вместе с нынешнего сезона, занимаются они в Москве, в группе Нины Мозер. На этапах Гран-при ребята заявили о себе (пусть и допускали ошибки), поэтому очень любопытно – в какой форме они подойдут к одному из финальных стартов сезона.

Победитель каждого этапа Гран‑при России получал 500 тысяч рублей, серебряный призер – 300 тысяч, бронзовый – 200 тысяч. Золото в финале Гран‑при принесет фигуристам 1 миллион рублей, серебро – 750 тысяч, бронза – 500 тысяч.

Расписание* финала Гран-при России 4 марта 15:30 – танцы на льду, ритм-танец 17:00 – женщины, короткая программа 18:45 – пары, короткая программа 20:05 – мужчины, короткая программа 5 марта 15:30 – танцы на льду, произвольный танец 17:00 – женщины, произвольная программа 18:45 – пары, произвольная программа 20:05 – мужчины, произвольная программа *Время уральское. В прямом эфире соревнования покажут на сайте Первого канала, по телевизору турнир покажут в записи: 4 марта с 18:25 до 20:00, 5 марта – с 17:15 до 18:30.