Вероника Яметова занимает седьмое место в финале Гран-при России. Аделия Петросян — лидер

Вероника Яметова занимает седьмое место после короткой программы в финале Гран-при России. Фото: скриншот трансляции Первого канала

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал взрослый финал Гран-при России по фигурному катанию. Свои короткие программы уже показали женщины. Лидером по итогам первого дня становится Аделия Петросян (85,62), на второй позиции Елизавета Туктамышева (81,09), третье место пока за Камилой Валиевой (78,97). Свердловчанка Вероника Яметова на данный момент занимает седьмую строчку турнирной таблицы (72,64).

Сегодняшнюю короткую программу у женщин можно смело назвать борьбой с тройными акселями. На элемент ультра-си зашли пять спортсменок, но получился он лишь у двух — Аделии Петросян и Елизаветы Туктамышевой. При этом подопечная Алексея Мишина сделала лишь каскад тройной лутц — двойной тулуп, поэтому поспорить за первую позицию ей пока не удалось.

Падения с тройного акселя допустили Камила Валиева и Софья Акатьева, но все остальные элементы девушки исполнили практически безупречно. Также на триксель зашла Софья Муравьева, она сделала этот элемент со степ-аутом.

Среди тех, кто пока не рисковал с элементами ультра-си, впереди Алина Горбачева. Следом за ней, с отставанием в один балл, — фигуристка из Екатеринбурга Вероника Яметова.

Судьба медалей финала Гран-при решится завтра, в произвольной программе. Женская часть соревнований начнется в 15:00 по московскому времени. С полным расписанием турнира можно ознакомиться здесь.