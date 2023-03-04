Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют в короткой программе финала Гран-при по фигурному катанию

Фото: скриншот трансляции Первого канала

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал взрослый финал Гран-при России по фигурному катанию. Свои короткие программы представили спортивные пары. Лидерами по итогам первого дня стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (83,73), на второй позиции — Евгения Тарасова и Владимир Морозов (83,68), третье место у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (79,80). Дуэт Дарья Бояринцева и Роман Плешков на данный момент занимает седьмую строчку турнирной таблицы (74,53).

Соревнования спортивных пар в короткой программе получились очень зрелищными. Первые два места друг от друга отделяют всего лишь пять сотых балла. Первым в сильнейшей разминке на лед вышел дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они справились со своими элементами блестяще: удался им и параллельный прыжок тройной тулуп, и выброс-риттбергер, и коронный элемент — подкрутка. Единственная помарка этих фигуристов заключалась в том, что они немного разошлись во вращении. Но баллы все равно оказались заслуженно большими.

Следом за ними выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. На этот старт спортсмены решили еще больше вооружиться — усложнить программу за счет параллельного прыжка тройного лутца. Но увы, риск пару подвел: партнерша не справилась с прыжком, допустив падение. Все остальное фигуристы сделали здорово, однако ошибка стоила им нескольких баллов, поэтому пока они замыкают тройку лидеров. Напомним, Александр начинал спортивную карьеру в Екатеринбурге.

После Мишиной и Галлямова на лед вышли их коллеги по команде — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они уже знали баллы своих главных конкурентов, поэтому катались раскованно, с запасом. Им удалось все, включая сложный стартовый прыжок — тройной риттбергер. Пожалуй, в программе был лишь один опасный момент — выброс, но партнерше удалось устоять при приземлении.

Что касается пары Дарья Бояринцева — Роман Плешков (напомним, до 2014 года Роман занимался фигурным катанием в Екатеринбурге, в СШ "Локомотив"), то им удался чистый прокат. Дуэт достойно исполнил тройной тулуп, подкрут и выброс-риттбергер. Правда, пока не получилось близко подойти к лидерам — они набрали 74,53 балла. Однако безошибочный прокат позволит им продолжить борьбу в произвольной программе.

Трансляция произвольной программы спортивных пар начнется 5 марта в 16:45 по московскому времени. Полное расписание.