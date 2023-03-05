Фото: скриншот трансляции Первого канала

Сегодня в Санкт-Петербурге был разыгран комплект наград финала Гран-при России по фигурному катанию среди женщин. Победителем стала Аделия Петросян (255,01), серебро у Камилы Валиевой (241,76), бронзовую медаль завоевала Елизавета Туктамышева (241,61). Свердловчанка Вероника Яметова заняла итоговую восьмую позицию (205,38).

Финал в одиночном женском катании, как и ожидалось, получился очень зрелищным. Каждая из участниц боролась до конца, каждая получила большую порцию зрительской любви и аплодисментов.

Во второй разминке все фигуристки исполняли элементы ультра-си, однако самый сложный набор сегодня показала подопечная Этери Тутберидзе – Аделия Петросян, которая в итоге и победила. Аделия впервые в карьере исполнила четверной флип, и он был сделан блестяще. Кроме того, спортсменка здорово прыгнула каскад четверной тулуп – двойной аксель. На сольном четверном тулупе Аделия задела руками лед, но серьезной ошибки не допустила. Досадное падение случилось во второй части программы с тройного акселя, однако все остальное было исполнено отлично, отсюда и очень высокие баллы – за произвольную программу фигуристка получила 169,39 балла.

В произвольной программе второе место осталось за еще одной ученицей Этери Тутберидзе – Софьей Акатьевой. Спортсменка безукоризненно сделала каскад тройной аксель – тройной тулуп, а также четверной тулуп – двойной аксель и сольный тройной аксель. Во второй части программы Софья прыгнула еще и четверной тулуп, но чуть не упала, чудом удержавшись на ногах. Однако баллы Софьи тоже очень большие – 164,69. Но вот чтобы по сумме обойти Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву, этой оценки оказалось недостаточно, Акатьева заняла четвертое место.

Камила Валиева, в свою очередь, сегодня исполнила каскад четверной тулуп – двойной аксель и сольный четверной тулуп. Увы, у этой фигуристки тоже не обошлось без досадного падения – в ее случае с тройного лутца. Баллы Камилы за произвольную программу – 162,79. Но запаса баллов за короткую программу ей хватило, чтобы завоевать серебро финала Гран-при.

Елизавета Туктамышева на родной для себя арене показала очень сильный прокат. Ей покорился тройной аксель в каскаде с двойным, прыжок ультра-си получился образцово-показательным. На сольном трикселе, к сожалению, была небольшая помарка. Но больше ни одной ошибки не было, и презентация программы была на высоте. Отсюда и высокий результат – 160,52 балла за произвольную программу.

Что касается свердловчанки Вероники Яметовой, то после короткой программы она была на высокой седьмой позиции – впереди оказались только девушки из сильнейшей разминки, которые на следующей день представили зрителям и судьям обилие элементов ультра-си. Вероника пока не исполняет в программах эти прыжки, хотя и занимается их изучением на тренировках.

Еще Вероника славится тем, что она одна из самых стабильных фигуристок. Срывы, казалось, вообще не про нее, на протяжении всего сезона она не позволяла себе даже помарок. Но сегодня с первого же прыжка – тройного сальхова – Яметова упала. После проката она сказала, что сама от себя совершенного такого не ожидала. Все остальное фигуристка исполнила на высоком уровне, но падение, конечно же, отразилось на оценке (132,74), поэтому седьмую позицию она упустила.