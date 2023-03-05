Фото: скриншот трансляции Первого канала

Сегодня в Санкт-Петербурге был разыгран комплект наград финала Гран-при России по фигурному катанию среди спортивных пар. Победителями стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,74), серебро –у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (239,01), бронзовую медаль завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (225,81).

Основная борьба сегодня развернулась между тремя сильнейшими нашими дуэтами. Анастасия Мишина и Александр Галлямов после короткой программы отставали из-за не получившегося тройного лутца. Сегодня им ошибаться было уже нельзя, что они прекрасно понимали. И не только понимали, но и сделали. Дуэт прекрасно исполнил каскад из двух тройных сальховых и ойлера, сольный параллельный тулуп. Выбросы тоже без помарок – чуть хуже выброс-риттбергер, но блестяще – выброс-флип. Итог – 159,21 балла за произвольную программу. Напомним, что Александр Галлямов начинал свою спортивную карьеру в Екатеринбурге.

А вот выступавшие следом за ними Евгения Тарасова и Владимир Морозов, увы, с прыжковой частью сегодня не справились. На тройном сальхове партнер не докрутил один оборот. На каскаде уже Евгения упала с тройного тулупа. Затем последовал уверенный выброс-флип, но на выбросе-риттбергере партнерша при приземлении задела ногой лед – допустила степ-аут. Их оценка за произвольную программу – 142,13.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский были лидерами по итогам короткой программы. И именно им выпало завершать выступления. Они блестяще сделали каскад тройной сальхов – двойной аксель – двойной аксель, выброс-риттбергер. Затем была помарка у партнера на приземлении тройного тулупа, чуть серьезнее ошибка на выбросе-флипе, поскольку Александра приземлилась на две ноги. Их баллы за произвольную программу – 156,01. Однако по сумме они опередили Мишину – Галлямова и выиграли этот финал Гран-при.

Что касается пары Дарьи Бояринцевой и Романа Плешкова (напомним, до 2014 года Роман занимался фигурным катанием в Екатеринбурге в СШ "Локомотив"), то у них сегодня не получился чистый прокат. Роман в каскаде тройной тулуп – двойной сальхов – двойной риттбергер два последних прыжка сделал лишь в один оборот. А с выброса – тройного риттбергера упала партнерша. Поэтому баллы, конечно, они получили скромные – 123,79. Это лишь восьмое место, их сумма – 198,32.