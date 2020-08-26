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Спорт / Футбол
26 августа 2020, 16:05

Мини-футбольная серия за бронзу переезжает в Тюмень при равном счёте

Фото: Пресс-служба "Синары"

Фото: Пресс-служба "Синары"

Мини-футбольному клубу "Синара" не удалось одержать вторую победу над "Тюменью" в серии за бронзовые медали Суперлиги. Екатеринбуржцы на своём паркете уступили прошлогоднему чемпиону - 1:4.

Первая игра серии выдалась напряжённой и отобрала у обеих команд много сил. А уже на следующий день футболистам вновь пришлось сойтись на паркете. Надо отметить, что тюменцы должны быть в лучшей форме, так как "Синара" в полуфинале провела пять изнурительных матчей с "Газпром-Югрой". Именно свежести не хватило екатеринбуржцам, чтобы во второй раз обыграть "Тюмень".

Гости довольно быстро вышли вперёд. Андрей Батырев мощным ударом в дальний угол заставил капитулировать Дмитрия Путилова. Однако ещё до перерыва Максим Герасимов счёт сравнял, сделав это за минуту до сирены.

Во втором тайме "Тюмень" прибавила и снова вышла вперёд. У "Синары" в атаке мало что получалось, сказывается отсутствие капитана и лидера команды Сергея Абрамова, который восстанавливается после операции. Даже подключение голкипера, "Синара" любит использовать этот ход, не помогло екатеринбуржцам. Тюменцы в концовке встречи ещё дважды огорчили хозяев, таким образом одержав победу со счётом 4:1 и сравняв счёт в серии.

Третий и четвёртый матчи пройдут уже в Тюмени 29 и 30 августа. Если счёт будет равным, то команды проведут пятую, решающую встречу в Екатеринбурге.

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Областная газета Свердловской области
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