"Урал" с минимальным счетом уступил "Ростову"

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" не сумел продлить беспроигрышную серию. На выезде "шмели" уступили "Ростову" - 0:1.

Обе команды имели перед матчем пять очков и располагались рядом в турнирной таблице. Игра также получилась равной. В первом тайме забитых голов зрители не увидели, хотя опасные моменты были. Во втором тайме хозяева забили единственный гол: Хасимото оказался самым расторопным в штрафной гостей и точно пробил в верхний угол ворот. Как итог, 1:0 в пользу "Ростова".

После пяти туров "Урал" располагается на 12-м месте, имея пять очков в своём активе.