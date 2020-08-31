Стали меньше пропускать и забивать: как меняется игра "Урала" в новом сезоне

Илья Помазун - главное открытие нового сезона. Фото: пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" на выезде сыграл вничью с одним из лидеров нынешнего сезона - "Сочи". Встреча проходила на стадионе "Фишт" и завершилась нулевой ничьей. Теперь команды ушли на двухнедельный перерыв на матчи национальных сборных, а значит, самое время подвести первые итоги.

Укрепили оборону

Шесть туров позади, "Урал" располагается на одиннадцатой позиции с шестью очками в активе. На первый взгляд, результат не самый впечатляющий. Если команда продолжит выступление в таком темпе, то к концу чемпионата будет иметь традиционные 30 очков, которые едва спасают от стыков и вылета, но не дают ничего большего.

Однако если посмотреть на календарь матчей "Урала", то начало сезона у екатеринбуржцев выдалось очень жарким. "Шмели" уже сыграли с тремя командами из топ-5 прошлого сезона, отняли очки у призёров чемпионата ("Краснодар" вообще уехал из Екатеринбурга ни с чем). "Проходных" игр ещё пока не было. В прошлом сезоне, кстати, "Урал" имел семь очков после шести туров, но и календарь тогда был другой.

Что изменилось в игре "Урала"? В первую очередь (хочется постучать по голове, чтобы не сглазить) екатеринбуржцы стали более организованно действовать в обороне. Пять пропущенных в шести матчах, две сухих встречи - это именно то, чего ждали от "Урала" болельщики. Проблемы с обороной в последние сезоны преследуют команду, екатеринбуржцы пропускают практически больше всех в чемпионате.

А по большому счёту произошли всего два изменения: в команду пришли защитник Владимир Рыков из "Динамо" и вратарь Илья Помазун из ЦСКА. Рыков стал надёжным столбом обороны, в паре с которым играет воспитанник клуба Алексей Герасимов. Забавно, что Алексей дебютировал в основе "Урала" лишь в прошлом году, а ему уже 27 лет. Но сейчас Герасимов - основной защитник "Урала", Юрий Матвеев ему доверяет, и Алексей, не без огрехов конечно, но доверие пока оправдывает.

Илья Помазун, наверное, одно из главных открытий не только "Урала", но и всего чемпионата на старте сезона. Он - воспитанник ЦСКА, но пока в команде есть Игорь Акинфеев, место в воротах армейского клуба прочно занято. Помазун за восемь лет с момента дебюта за основу провёл всего несколько матчей. И во всех смотрелся не самым лучшим образом. Но каково же было изумление всех, когда Илья занял место в воротах в матче с "Локомотивом" и блестяще отыграл встречу, был признан лучшим игроком. Повторилось всё в игре с "Краснодаром", где Помазун вновь стал игроком матча. И уже социальные сети екатеринбургского клуба взрываются от комплиментов в адрес молодого голкипера. Жаль только, что через год, когда арендный срок истечёт, Илья отправится в Москву.

Кто будет забивать?

Была одна беда - стала другая. Странно, но "Урал", по сути, распустил всех своих нападающих. Владимир Ильин уехал в "Ахмат" ещё зимой, с Павлом Погребняком контракт не продлили, Артёма Юсупова вновь отдали в аренду. Остался лишь Андрей Панюков да Давид Караев, которого взяли из ПФЛ. Учитывая, что травмирован Отман Эль Кабир, не удивительно, что "Урал" забил всего три мяча в шести матчах - худший показатель лиги вместе с "Ротором". Забивать-то стало некому. Панюков находится не в самой лучшей форме и играть весь матч на высоком уровне не может, ждать чудес от Караева тоже не приходится - это всё-таки Премьер-лига, совершенно другой уровень футбола. Остаётся надеяться, что "Урал" присмотрит себе игрока в атаку до конца трансферного окна.

В целом "Урал" первые шесть туров смотрится довольно неплохо. Обеспокоенность тем, что у руля команды остался Юрий Матвеев, пока не оправдывается, тренерский штаб со своими обязанностями вполне справляется.