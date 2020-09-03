Лига наций поможет сборной России отобраться на ЧМ-2022

Фото: Пресс-служба УЕФА

Сегодня сборная России по футболу стартует в новом розыгрыше Лиги наций. В 23:45 по уральскому времени на "ВТБ Арене" в Москве подопечные Станислава Черчесова примут команду Сербии.

Всего же на групповом этапе турнира россиянам предстоит провести шесть матчей: по два с Сербией, Венгрией и Турцией. И лишь одна команда из квартета пробьётся в плей-офф.

Лига наций была придумана как альтернатива товарищеским матчам. Обычно лишь для сборных, которые находятся в хвосте рейтинга УЕФА, этот турнир имеет какое-то принципиальное значение: у них появляется дополнительный шанс попасть на крупные турниры - чемпионаты Европы или мира.

Однако этот розыгрыш Лиги наций стратегически важен и для сборной России. Мы продолжаем подниматься в рейтинге ФИФА и УЕФА после того, как два года (с 2016-го по 2018-й) не участвовали в отборе на чемпионат мира (как страна-хозяйка), и, соответственно, не получали никаких баллов в зачёт рейтинга. Сейчас сборная России находится на 23-м месте в рейтинге УЕФА, и при жеребьёвке отборочного турнира к чемпионату мира-2020, которая состоится в ноябре после завершения Лиги наций, россияне окажутся в третьей корзине.

Что это значит? Станиславу Черчесову и компании грозит наличие как минимум двух серьёзных оппонентов на групповом этапе. Жеребьёвка отборочного турнира к чемпионату мира будет проходить традиционным образом: все 55 сборных разобьют на 10 групп, в каждой из которых окажется по одной команде из разных корзин. Корзины, соответственно, формируются по рейтингу, и на данный момент сборной России может попасться в соперники кто-то из топ-сборных (Франция, Германия, Португалия, Испания), или крепкие сборные, например, Уэльса, Дании или Польши. А из группы в финальную часть чемпионата мира выйдет только одна команда напрямую, вторые места будут играть стыковые матчи.

Перспектива не самая радужная. "Зарубиться" с условными французами, конечно, можно, но вряд ли удастся обойти их на длинной дистанции. В лучшем случае нас ожидают стыковые матчи (что тоже невесело, вспомним Марибор 2009 года), а в худшем - пропуск чемпионата мира.

Поэтому Лига наций в данном конкретном случае может помочь россиянам в борьбе за попадание на чемпионат мира. В случае выхода в плей-офф турнира (тем более в случае победы), россияне могут получить достаточное количество очков в рейтинг УЕФА, чтобы успеть заскочить в двадцатку сильнейших команд Европы. И тогда во время ноябрьской жеребьёвки отборочного чемпионата мира мы окажемся во второй корзине, что увеличит шансы на удачный отборочный цикл.

Получается, всё в руках (точнее, в ногах) футболистов сборной России. Сегодня подопечные Станислава Черчесова примут Сербию, а в воскресенье на выезде сыграют против Венгрии.