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4 сентября 2020, 10:03

Сборная России по футболу обыграла Сербию в первом туре Лиги Наций

Фото: Пресс-служба РФС

Фото: Пресс-служба РФС

Сборная России по футболу с победы начала новый розыгрыш Лиги Наций. Подопечные Станислава Черчесова в Москве переиграли Сербию - 3:1.

Первый тайм получился довольно напряжённым. Обе команды имели возможности для того, чтобы открыть счёт, но зрители голов так и не увидели. Зато уже в начале второго тайма Зелимхан Бакаев заработал для нашей команды пенальти, а Артём Дзюба хладнокровно его реализовал. В середине тайма Вячеслав Караваев сумасшедшим по красоте ударом увеличил преимущество россиян. Казалось, что результат сделан, но за десять минут до конца встречи сербы сумели отыграть один мяч. Однако интрига умерла, только появившись: Артём Дзюба воспользовался ошибкой защитника Сербии и забил свой второй мяч в матче, установив окончательный счёт - 3:1.

В воскресенье сборная России на выезде сыграет против Венгрии, которая в матче первого тура сенсационно на выезде обыграла Турцию - 1:0.

Областная газета Свердловской области

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