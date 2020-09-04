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Спорт / Футбол
4 сентября 2020, 14:54

"Урал" сыграет на групповом этапе Кубка России по футболу с "Волгой" и "Велесом"

Фото: пресс-служба "Урала"

Фото: пресс-служба "Урала"

В Москве состоялась жеребьёвка нового розыгрыша Кубка России по футболу. В этом сезоне турнир будет проходить в ином формате, нежели в прошлом году.

Команды будут разделены на группы, в каждой из которых будет присутствовать клубы РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Победитель группы выйдет в плей-офф, где турнир уже примет традиционный формат.

По итогам жеребьёвки в соперники "Уралу" достались ульяновская "Волга" и московский "Велес". Отметим, что екатеринбургский коллектив оба матча проведёт на выезде. 16 или 17 сентября "шмели" сыграют с "Волгой", 21 или 22 октября - с "Велесом".

Напомним, что в прошлом сезоне "Урал" сумел добраться до полуфинала турнира, где сенсационно уступил "Химкам". Также за последние четыре сезона "шмели" дважды выходили в финал Кубка России.

Областная газета Свердловской области

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"Урал" сыграет на групповом этапе Кубка России по футболу с "Волгой" и "Велесом"