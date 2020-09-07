Сборная России по футболу одержала вторую победу в Лиге наций

Сборная России забила по три мяча в ворота Сербии и Венгрии и одержала две победы. Фото: Константин Рыбин/РФС

Сборная России по футболу сумела закрепиться на первом месте в турнирной таблицы группового этапа Лиги наций. Подопечные Станислава Черчесова на выезде переиграли Венгрию – 3:2.

После домашней победы над Сербией (3:1) россияне отправились на выезд. Встреча против Венгрии получилась довольно противоречивой. В первом тайме россияне отличились дважды: сначала Антон Миранчук замкнул прострел Далера Кузяева, а затем Магомед Оздоев блестящим ударом с левой ноги удвоил преимущество своей команды.

В самом начале второго тайма преимущество сборной России стало ещё более комфортным: Артём Дзюба ассистировал Марио Фернандесу, который точно послал мяч в угол ворот – 3:0, и, казалось, игра закончена. Однако венгры не просто сумели отыграть один мяч, а вернуть настоящую интригу, забив два мяча. Без нервной концовки не обошлось, но россияне всё же додержали победный счёт – 3:2.

– Мы готовились к игре и хотели победить. Когда счёт стал 3:0, ничто не изменилось. Другое дело, что нельзя позволять себе расслабляться. Мы это сделали, за что и поплатились двумя пропущенными мячами. Потом мы произвели замены и больше не отдали инициативу. Тренер не должен ругаться или сердиться во время матча. Он должен руководить командой. Мы в спокойной обстановке посмотрим, разберём ошибки. Я поздравляю команду с победой и вообще, с хорошим сбором. Мы взяли шесть очков и двигаемся дальше, – отметил Станислав Черчесов на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова единолично занимают первое место в своей группе, имея шесть очков в своём активе. На второй строчке идут венгры (3 очка), третье и четвёртое место делят сборные Турции и Сербии – у них по одному очку.

Следующие две встречи сборная России проведёт дома. 11 октября наша национальная команда примет сборную Турции, а 14 октября в гости пожалует сборная Венгрии.

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