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Спорт / Футбол
8 сентября 2020, 18:35

Молодёжное первенство по футболу стартует 11 сентября

Молодёжные составы начнут новый сезон только в сентябре. Фото: Пресс-служба ФК "Урал".

Молодёжные составы начнут новый сезон только в сентябре. Фото: Пресс-служба ФК "Урал".

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что новый сезон молодёжного первенства по футболу начнётся 11 сентября. Его старт, как говорится в сообщении РФС, был отложен из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев отметил, что РФС будет строго следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора и обеспечит максимальный уровень безопасности и для игроков, и для болельщиков.

В новом сезоне молодёжного первенства примут участие не только дубли клубов Премьер-лиги (16 команд), как это обычно было, но и четыре академии Юношеской футбольной лиги. Всех участников разделят на две группы (по десять), и они сыграют два круга. После состоится финальный турнир, куда попадут по пять лучших команд. Они и определят победителя. Остальные клубы распределят оставшиеся места – с 11-го по 20-е.

«Урал» попал в группу «В», где также оказались Академия им. Коноплёва, «Зенит», «Строгино», «Локомотив», УОР №5, «Рубин», «Уфа», ЦСКА и «Химки».

Напомним, что в сезоне 2019/2020 из-за коронавируса молодёжное первенство было остановлено. Позднее было принято решение не доигрывать его до конца. Победителя определили по итогам 22 туров. Им стало столичное «Динамо». Молодёжная команда «Урала» заняла 13-е место.

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  • Опубликовано в №166 от 09.09.2020

Областная газета Свердловской области

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