Без отдыха и межсезонья: российские мини-футбольные клубы вновь вступают в борьбу за главный национальный трофей

Сергей Абрамов выбран капитаном «Синары» на предстоящий сезон. Фото: Пресс-служба «Синары»

Меньше двух недель прошло с того момента, как «Синара» завоевала бронзовые медали Суперлиги впервые за девять лет, а уже стартует новый сезон. Сегодня екатеринбургский клуб домашним матчем с «Ухтой» начнёт поход за медалями сезона 2020/2021.

Неделя дома – и снова на тренировку

Так получилось, что вся ситуация с коронавирусом сильно повлияла именно на российский мини-футбол. Команды не стали доигрывать регулярный чемпионат, а сразу возобновили турнир с плей-офф. Но заключительные матчи, в которых в том числе принимала участие и «Синара», завершились в конце лета, а значит, ни о какой предсезонной подготовке речи не шло. Ассоциация мини-футбола России ещё в июле заявила о том, что новый сезон стартует 12 сентября, то есть между двумя чемпионатами разница менее двух недель.

– Мы передохнули неделю и снова приступили к тренировкам. Настраиваемся на две очень сложные игры, так как у нас, в отличие от соперника, перерыв был маленький, и сейчас мы находимся не в оптимальной форме. Но на площадке все в равных условиях, так что нас ожидают тяжёлые, но интересные игры, – приводит слова нападающего «Синары» Максима Герасимова пресс-служба клуба.

«Синара» провела общее собрание команды, на котором прошли традиционные выборы капитана на сезон. В опросе принимали участие все члены команды, и, уже по сложившейся традиции, капитанская повязка вновь досталась лидеру екатеринбургского клуба Сергею Абрамову. К сожалению для «Синары», Сергей не смог принять участие в решающих играх плей-офф из-за операции по удалению аппендикса. Но при этом он всегда был с командой, а в пятом матче полуфинальной серии против «Газпрома-Югры» даже появился в заявке на матч и присутствовал на скамейке запасных, чтобы поддержать своих партнёров. Вице-капитанами команды выбраны Дмитрий Прудников и Никита Фахрутдинов.

«Синара» готова к борьбе за золото

Прошедший сезон стал показателем того, что в российской мини-футбольной Суперлиге по большому счёту каждый может обыграть каждого. Игры плей-офф были упорными, что, конечно, добавило зрелищности чемпионату. Екатеринбургская «Синара» продолжает действовать в своей манере, акцентируя внимание на собственных воспитанниках. То, что Григорий Иванов (президент «Урала» и «Синары») пытается сделать в большом футболе, а именно – выстроить собственную академию, которая будет приносить результаты, в мини-футболе у него получилось уже давно. «Синара» в российской Суперлиге обладает одной из самых сильных школ, воспитанники екатеринбургского мини-футбола, заиграв в своём родном клубе, часто уезжают играть в другие команды, где им предлагают более высокие зарплаты. А на их место «Синара» выращивает другие таланты.

И интересно, что уже много лет эта схема работает. В прошедшем сезоне блестяще себя проявил Валерий Дёмин, ставший лучшим бомбардиром Суперлиги, отличную игру показывал Антон Соколов, вытаскивавший для «Синары» сложнейшие матчи. Не забываем и про призёров юношеской Олимпиады Максима Окулова и Павла Карпова, которые в плей-офф получали много игрового времени и приносили пользу своей команде. «Синара», имея на бумаге состав слабее, чем у топовых клубов Суперлиги, дала настоящий бой «Газпром-Югре» в полуфинале и была в шаге от решающего матча, а в серии за бронзу одолела действующего на тот момент чемпиона страны – «Тюмень».

В предстоящем сезоне «Синара» – среди главных фаворитов в борьбе за чемпионство. Для этого у команды есть отличный набор игроков (опытные Путилов, Абрамов и Прудников, а также вышеперечисленная талантливая молодёжь) и, конечно, несгибаемый уральский характер, который екатеринбургские футболисты демонстрировали в плей-офф прошлого сезона. А ещё огромное желание вернуть себе чемпионское звание, которое было у «Синары» в последний раз аж в сезоне 2009/2010.

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