Дмитрий Пумпянский: "Через два-три года перед "Уралом" будут стоять более серьёзные задачи. Стремимся увеличить бюджет в 1,5-2 раза"

Фото: Галина Соловьёва

Председатель совета директоров "Урала" Дмитрий Пумпянский рассказал о перспективах клуба в ближайшем будущем.

- Я не так давно возглавил совет директоров. Конечно, все болельщики, футболисты, клуб хотят выйти на новый рубеж. Все мы хотим в Еврокубки, и я думаю, что эта задача вполне выполнимая. Но нужно двигаться постепенно, развиваться шаг за шагом. Я думаю, что через два-три года перед "Уралом" будут стоять более серьёзные задачи, чем сейчас. Нынешний бюджет команды не позволяет команде бороться за высокие места, но через пару-тройку лет планируем увеличить бюджет в два раза, и тогда уже можно будет говорить о Еврокубках, - сказал Дмитрий Пумпянский.