"Урал" на своём поле переиграл "Химки"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" сумел взять реванш у подмосковных "Химок" за поражение в полуфинале Кубка России. В рамках седьмого тура премьер-лиги "шмели" одержали уверенную победу - 3:1.

Уже в первом тайме "шмели" сумели дважды отличиться. Сначала Андрей Панюков заработал пенальти, который реализовал Эрик Бикфалви, а затем Стефан Страндберг забил свой первый гол после возвращения в "Урал". Во втором тайме "Химки" сумели отыграть один мяч, но через несколько минут Эрик Бикфалви оформил дубль и установил окончательный счёт матча - 3:1.

Следующий матч "Урал" проведёт в среду. В Ульяновске "шмели" сыграют с "Волгой" в рамках Кубка России.