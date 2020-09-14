Удвоение бюджета и выход в Еврокубки: у «Урала» сменился совет директоров. Новый состав во главе с Дмитрием Пумпянским настроен амбициозно

Дмитрий Пумпянский (справа) и Григорий Иванов рассказали журналистам о планах «Урала» на ближайшие сезоны. Фото: Галина Соловьёва

В руководстве футбольного клуба «Урал» произошли кадровые перестановки. Совет директоров возглавил один из его членов, президент группы «Синара» Дмитрий Пумпянский после того, как Александр Левин ушёл в отставку. Новоиспечённый председатель совета директоров «Урала» вместе с президентом клуба Григорием Ивановым встретился с журналистами и рассказал о своём видении будущего главной футбольной команды региона.

– Думаю, что с начала 2000 годов мы с клубом идём вместе. За эти годы было многое сделано для развития футбола. Раньше не было практически ничего, сейчас и стадион замечательный есть, и база у клуба отличная. Есть молодёжная команда, дублирующий состав. Материальная база клуба растёт, и, думаю, будет ещё улучшаться в ближайшие годы, – сказал в приветственной речи Дмитрий Пумпянский.

Первыми действительно важными шагами в работе нового совета директоров стало создание двух профильных комитетов: трансферного и комитета по развитию клуба. Первый уже сумел себя проявить: трансферная компания «Урала» этим летом была действительно неплохая, клуб сделал акцент на усиление обороны, приобретя Владимира Рыкова, Илью Помазуна, Стефана Страндберга, Бранко Йовичича. А вот второму работа ещё только предстоит.

Конечно, одной из главных тем встречи стало обсуждение бюджета клуба, задач и целей команды на ближайшее будущее. Уже далеко не первый год болельщики «Урала» грезят о Еврокубках. Подпитывают эти мечты положительные выступления команды в Кубке России: за последние четыре сезона «шмели» дважды играли в финале турнира, победитель которого получал путёвку в Лигу Европы. Но, как мы все помним, оба раза «Урал» уступил «Локомотиву».

Однако если рассматривать эту ситуацию внимательнее, то оптимизма выход в финал Кубка страны не добавляет. Всё же Кубок – турнир на выбывание, где каждая команда может обыграть каждую в одном конкретном матче. Плюс топовые клубы зачастую выставляют на матчи второго по значимости национального турнира молодёжные или резервные составы, чтобы дать отдохнуть основным игрокам. И тогда появляются шансы у всех остальных, в том числе и у «Урала».

В Премьер-лиге же «шмели» выступают не так успешно. Главное – сохранить прописку в элите футбола, а там – как получится. Получается с переменным успехом: один раз были восьмыми, но чаще – места в районе 10-го-12-го. Можно много рассуждать, хорошо это или нет. Можно говорить о том, что команда уже много лет держится в элите и пора переходить на новый уровень. Но при этом стоит учитывать, что у «Урала» один из самых скромных бюджетов в лиге. На нынешний сезон (бюджет принимался в мае ещё при старом совете директоров) он составил 1 миллиард 300 миллионов рублей, при этом 150–200 миллионов клуб зарабатывает сам. Эта сумма примерно в равных частях делится между тремя основными спонсорами клуба: «ТМК», группа компаний «Ренова» и правительство Свердловской области. 1,3 млрд рублей – крайне небольшой бюджет для российского футбола. Хуже «Урала» в этом плане обстоят дела у «Ротора» и «Химок», которые только зашли в Премьер-лигу, и «Тамбова», чудом сохранившего прописку в прошлом сезоне. И всё. Получается, что «Урал» выступает именно на свои средства даже лучше.

– Конечно, сегодняшний бюджет не позволяет говорить о топовых задачах. Если на первых порах удалось бы его увеличить в полтора-два раза, это был бы серьёзный успех и прорыв. На горизонте двух-трёх лет мы будем к этому стремиться. Может быть, тогда совместно с руководством области у нас получится решать вопросы по привлечению инвесторов. Но для этого нужно создать не традиционную машину, а машину, которая себя окупает. Мы не хотим повторить неудачный опыт других клубов, когда происходит вброс больших денег, а потом мы видим падение. Поэтому взаимодействие с регионом является основным в развитии всего футбола в Свердловской области. Надеюсь, что мой приход в Совет директоров станет для разных инвесторов хорошим примером, – отметил Дмитрий Пумпянский.

Хоть Григорий Иванов в очередной раз отказался говорить о целях и задачах на текущий сезон («вы же знаете мой ответ, задача – побеждать в каждом матче»), но уверенность Дмитрия Пумпянского, слова об увеличении бюджета вдвое в ближайшие два-три сезона за счёт привлечения новых спонсоров и создания попечительского совета клуба говорят об амбициях нового совета директоров. С бюджетом 2,6 миллиарда рублей можно (и нужно) будет показывать результат куда достойней, чем сейчас. И отсутствие этого результата, а речь идёт о выходе в Еврокубки, поставит вопрос об эффективности не только тренерского штаба и футболистов, но и лично президента клуба. При таком бюджете и спрос будет соответствующий.

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