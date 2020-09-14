Темы дня

Спорт / Футбол
14 сентября 2020, 18:04

«Синара» стартовала с двух уверенных побед

"Синара" побеждает на старте сезона. Фото: В. Латышев/МФК "Синара".

"Синара" побеждает на старте сезона. Фото: В. Латышев/МФК "Синара".

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» в первых двух играх нового сезона Суперлиги обыграл на домашнем паркете «Ухту» – 5:1 и 5:2.

В первом матче екатеринбуржы вели 3:0, после чего Антон Рудых смог забить один мяч. Однако за две следующие минуты Сергей Абрамов и Валерий Дёмин забили по голу, установив итоговый счёт – 5:1.

Второй матч также проходил под диктовку «Синары», правда, «Ухта» забила первая – отличился Андрей Бастриков, некогда выступавший и за уральский клуб. После чего ворота «Ухты» поразили дважды Дёмин и Дмитрий Прудников, а также Антон Соколов. Забитый на 42-й минуте гол Романа Карелина уже ничего не менял. Итог – 5:2 в пользу «Синары».

После двух стартовых игр «Синара» занимает первое место с шестью набранными очками. Столько же у самарского «Динамо» и «Тюмени», но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Ближайшие две игры уральцы также проведут дома: 19 и 20 сентября «Синара» сыграет с «Норильским никелем».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.09.2020, 19:58 / Общество
В больнице Асбеста установили высокопроизводительную кислородную установку
14.09.2020, 19:19 / Общество
В Свердловской области заболеваемость ОРВИ выросла на 77%
14.09.2020, 18:54 / Общество
В массовой прогулке "Бажовская верста" поучаствовали 3,7 тысячи уральцев
14.09.2020, 18:27 / Политика
Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов
14.09.2020, 18:22 / Спорт
Две «Уралочки» вышли в полуфинал Кубка России по волейболу