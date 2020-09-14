«Синара» стартовала с двух уверенных побед

"Синара" побеждает на старте сезона. Фото: В. Латышев/МФК "Синара".

Екатеринбургский мини-футбольный клуб «Синара» в первых двух играх нового сезона Суперлиги обыграл на домашнем паркете «Ухту» – 5:1 и 5:2.

В первом матче екатеринбуржы вели 3:0, после чего Антон Рудых смог забить один мяч. Однако за две следующие минуты Сергей Абрамов и Валерий Дёмин забили по голу, установив итоговый счёт – 5:1.

Второй матч также проходил под диктовку «Синары», правда, «Ухта» забила первая – отличился Андрей Бастриков, некогда выступавший и за уральский клуб. После чего ворота «Ухты» поразили дважды Дёмин и Дмитрий Прудников, а также Антон Соколов. Забитый на 42-й минуте гол Романа Карелина уже ничего не менял. Итог – 5:2 в пользу «Синары».

После двух стартовых игр «Синара» занимает первое место с шестью набранными очками. Столько же у самарского «Динамо» и «Тюмени», но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Ближайшие две игры уральцы также проведут дома: 19 и 20 сентября «Синара» сыграет с «Норильским никелем».