"Урал" стартовал в Кубке России с разгромной победы над "Волгой"

ФОТО: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" начал новый розыгрыш Кубка России с победы. В Ульяновске "шмели" переиграли "Волгу" - 3:0.

Несмотря на то, что екатеринбуржцы встречались с командой ПФЛ, многие лидеры команды отправились в Ульяновск. Так, в стартовом составе вышли Эрик Бикфалви, Андрей Егорычев, Денис Кулаков, Бранко Йовичич, Андрей Панюков. С первых минут "шмели" завладели преимуществом, которое довольно быстро выплатили в забитый гол. Андрей Панюков выскочил к воротам соперника и открыл счет в матче. Под занавес тайма все тот же Панюков реализовал пенальти.

Во втором тайме "шмели" контролировали игру, хотя хозяевам удалось создать несколько опасных моментов. Но забить "Волге" не удалось, а вот "Урал" под конец матча сделал счет 3:0 - отличился Давид Караев.