«Урал» уверенно стартовал в Кубке России

Андрей Панюков оформил дубль в матче с "Волгой". Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб «Урал» стартовал в новом розыгрыше Кубка России с уверенной победы. «Шмели» на выезде переиграли ульяновскую «Волгу» – 3:0.

В этом году формат проведения Кубка России изменился. Команды из трёх лиг (РПЛ, ФНЛ и ПФЛ) были разделены на группы путём жеребьёвки. В каждой группе по одному представителю каждой лиги, и после проведения очных встреч в 1/8 финала выйдут только победители.

Первый шаг навстречу плей-офф турнира сделал екатеринбургский «Урал». Традиционно, на кубковый поединок не полетели некоторые лидеры команды (например, Отман Эль Кабир), которым дали отдохнуть. Но при этом назвать стартовый состав «шмелей» резервным тоже нельзя: с первых минут на поле появились Эрик Бикфалви, Андрей Панюков, Андрей Егорычев, Денис Кулаков.

Встреча проходила с заметным преимуществом екатеринбургской команды, и это преимущество «Урал» довольно быстро превратил в забитые голы. Сначала Андрей Панюков выскочил к воротам хозяев и переиграл голкипера, а затем нападающий хладнокровно реализовал пенальти, который, кстати, сам и заработал.

– Если честно, я попросил Эрика Бикфалви дать мне пробить пенальти. Да, для уверенности лучше забивать с игры. Но я второй матч подряд зарабатываю пенальти, поэтому Эрик без проблем мне отдал эту возможность, – сказал после игры Панюков.

Надо сказать, что моменты были и у хозяев. Периодами «Волга», которую поддерживали местные болельщики, смотрелась неплохо и прижимала более именитого соперника к своим воротам. И если бы не удачные действия защитников, а также Ярослава Годзюра, который вновь вернулся в стартовый состав, то футболисты из Ульяновска могли сравнять счёт ещё до перерыва.

Во втором тайме картина игры не изменилась. «Волга» пыталась вернуться в игру, но «Урал» действовал на классе. Под самый конец матча Давид Караев забил свой первый мяч в составе екатеринбургской команды и установил окончательный счёт встречи – 3:0.

Впереди у «Урала» домашний поединок с «Зенитом» в рамках Премьер-лиги. Встреча состоится в субботу, 19 сентября, в 18:30 по уральскому времени. А в Кубке России «шмели» сыграют 21 или 22 октября: в Москве подопечные Юрия Матвеева встретятся с «Велесом».

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